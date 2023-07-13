عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ليلية مفاجئة لمشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وانتظام الورديات الليلية للعاملين بالمشروع وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة العمل لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج .

محافظ القليوبية يسحب تراخيص 5 سيارات تسير عكس الاتجاه

محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الخانكة

وتفقدَّ "المحافظ" عنابر الإنتاج للبيع للسوق المحلي، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع عن نظام العمل موجهاً بضرورة الإهتمام بالقطيع وبيع البيض بأسعار مناسبة إسهاماً من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن .


وأكد المحافظ أنه جاري التعاقد مع أحد الشركات العاملة في القطاع الزراعي لزراعة المساحات المتواجدة داخل المشروع بمحاصيل مُثمرة تعود بالنفع ورفع مستوى المشروع من خلال العائد من تلك الزراعات، وتجدر الإشارة إلى أن المساحات والمتخللات من الأراضي الموجوده بالمشروع تصل مساحتها إلى ٢٠ فدان. كذلك العمل على رفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية.
 

كما وجه المحافظ العاملين بالمشروع بضرورة المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن لتعظيم الإستفادة من المشروع، موضحاً أن هذا المشروع هو مشروع حيوي وداعم لمواطني المحافظة عن طريق تقديم بيض المائدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلي دعماً من المحافظة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، كما يُساهم المشروع أيضا في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.

القليوبية محافظ القليوبية مشروع الـ 30 مليون بيضة القطاع الداجني الاكتفاء الذاتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الأهلي يغادر المعسكر بعد وفاة والده وشكوك حول مشاركته أمام الزمالك

تراجع تاريخي في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن يسجل هذا الثمن

شوبير يوجه صدمة لعشاق الأهلي قبل مواجهة الزمالك

أكرم توفيق يفجر مفاجأة بشأن موعد الإعلان عن صفقات الأهلي بشكل رسمي

موعد إعلان الصفقة.. إمام عاشور ينتهي من الفيديو الترويجي لـ انضمامه إلى الأهلي

موعد ومكان صلاة جنازة والد مروان عطية نجم الأهلي

لاعب مفاجأة يقترب من تشكيل الأهلي الأساسي أمام الزمالك

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يسحب تراخيص 5 سيارات تسير عكس الاتجاه

محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الخانكة

محافظ القليوبية: توفير كافة احتياجات المستثمرين وتحقيق مطالبهم

ترشيحاتنا

دعم تايوان ومخاطر الأمن القومي.. ألمانيا تعلن استراتيجية جديدة تجاه الصين

وزيرة البيئة: نسعى للخروج بتقييم عالمي شامل في مؤتمر المناخ COP28 بدبي

لن تصدق تأثير المانجو على العين .. 4 مزايا إيجابية اكتشفها

القمة 126 "مولعة" نار| خبرة كولر فى مواجهة مغامرة أوسوريو.. دفاعات الزمالك "شوارع" وأزمة بوسط الأهلي

إجراء عاجل من الامارات بشأن 15 سجين ايراني

فيديوهات عارية.. قرار عاجل بشأن محاكمة سلمى الشيمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة غير متوقعة تقوي الذاكرة وتحارب الالتهابات .. اكتشفها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

هل يؤثر على القمة 126.. الأهلي يتلقى قرارا صادما من لجنة الانضباط

سر الاهتمام بالمظهر عبر العصور.. لن تتوقع ماذا اكتشف علماء الآثار

فيديو

مفاجأة في سعر الدولار.. والذهب يعود للصعود | ماذا يحدث ؟

إمام عاشور.. شوبير يفجر مفاجأة وميدو يكشف التفاصيل| فيديوجراف

تعنيف وقسوة .. فيديو مسرب في حضانة للصغار يهز لبنان

ماعندهاش قلب.. سبب غريب وراء إلقاء سيدة الدقهلية طفلتها من البلكونة/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ