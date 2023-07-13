محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة ليلية مفاجئة لمشروع الـ 30 مليون بيضة بالخانكة، وذلك لمتابعة سير العمل بالمشروع وانتظام الورديات الليلية للعاملين بالمشروع وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة العمل لدعم القطاع الداجني وتوفير بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج .

وتفقدَّ "المحافظ" عنابر الإنتاج للبيع للسوق المحلي، واستمع إلى شرح تفصيلي من القائمين على المشروع عن نظام العمل موجهاً بضرورة الإهتمام بالقطيع وبيع البيض بأسعار مناسبة إسهاماً من المشروع فى رفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن .



وأكد المحافظ أنه جاري التعاقد مع أحد الشركات العاملة في القطاع الزراعي لزراعة المساحات المتواجدة داخل المشروع بمحاصيل مُثمرة تعود بالنفع ورفع مستوى المشروع من خلال العائد من تلك الزراعات، وتجدر الإشارة إلى أن المساحات والمتخللات من الأراضي الموجوده بالمشروع تصل مساحتها إلى ٢٠ فدان. كذلك العمل على رفع كفاءة مصنع العلف للمساهمة في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة الأعلاف لزيادة الإنتاجية.



كما وجه المحافظ العاملين بالمشروع بضرورة المتابعة المستمرة للقطيع وتربية السلالات ذات الجودة العالية وإستخدام أحدث الأساليب فى تربية الدواجن لتعظيم الإستفادة من المشروع، موضحاً أن هذا المشروع هو مشروع حيوي وداعم لمواطني المحافظة عن طريق تقديم بيض المائدة بأسعار مخفضة عن السوق المحلي دعماً من المحافظة للمواطنين لتخفيف العبء عنهم، كما يُساهم المشروع أيضا في بيع دجاج الأمهات بسعر مناسب للمواطنين.