محافظ القليوبية يسحب تراخيص 5 سيارات تسير عكس الاتجاه

ضبط اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية 5 سيارات تسير عكس الاتجاه على طريق ترعة الاسماعيلية وذلك خلال جولته بمدينة الخانكة لرفع الاشغالات.

ووجه المحافظ بضبط السيارات المخالفة وسحب التراخيص واتخاذ أقصى العقوبات القانونية للسائقين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجها بضرورة التعامل بكل شده مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى.



وأكد الهجان خلال الجولة أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم، وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.



كما وجه محافظ القليوبية إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها .



وأعرب المواطنون خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية خاصة أمام موقف السيارات

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