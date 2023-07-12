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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: توفير كافة احتياجات المستثمرين وتحقيق مطالبهم

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من المصانع الموجودة بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها ، وذلك في إطار دعم منظومة الاستثمار بالمحافظة، وتوفير كافة احتياجات المستثمرين والتعرف على مطالبهم، وتذليل كافة المعوقات أمامهم، في سبيل الخروج بمنتجات وطنية ذات مستوى عالي من الجودة للمنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير فرص عمل لشباب وأبناء المحافظة.

وتفقد المحافظ مصنعين لتصنيع منتجات ومشتقات الألبان ومصنع لتغليف الخضروات والفاكهة ومصنع لإنتاج اللحوم المصنعة وتغليف البيض الأورجنيك.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي حول معدلات العمل والإنتاج داخل المصانع، وأشاد محافظ القليوبية بالمنتجات التي تقوم المصانع بتصنيعها، والتي يتم تصديرها للخارج لافتا أن المحافظة شهدت صناعات تعمل على دعم السوق المحلي وتوفر صناعة محلية مهمة وتوفر فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن هذه الصناعات تدخل لأول مرة المنطقة الصناعية، وتسهم في الارتقاء بالمستوى الصناعي.

والتقى محافظ القليوبية عددا من العاملين بتلك المصانع، للتأكد من توفير كافة سبل الراحة للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية ببنها ، كما تم تفقد خطوط ومراحل الإنتاج والأقسام المختلفة للتأكد من جودة المنتجات، مشددا على الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والسلامة داخل المصنع لتحقيق منتجات غذائية على أعلى درجة من الكفاءة.

كما أشاد محافظ القليوبية بالدور المهم والحيوي لتلك الشركات والمصانع في دفع وتطوير الصناعات المصرية والاستفادة من كافة الإمكانيات التصنيعية المتاحة والارتكاز على الميزة التنافسية، مما يساهم في زيادة الطاقات الإنتاجية وخلق فرص عمل جادة للشباب ومن ثم زيادة معدلات مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي وزيادة معدلات التصدير.

وأكد محافظ القليوبية على حرص الدولة المصرية على تقديم مختلف التيسيرات التي من شأنها جذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات الجديدة بهدف دعم وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي وبما يساهم في دعم جهود الدولة لتوطين الصناعة المحلية.

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