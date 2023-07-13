محافظ القليوبية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع مدينة الخانكة

قاد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات والباعة الجائلين بمدينة الخانكة بشارعي المحكمة والجمهورية، وذلك بالتنسيق مع قسم الإشغالات والمرافق بهدف تسيير الحركة المرورية وإعادة الانضباط بالشارع وإزالة المظاهر العشوائية التي يقوم بها الباعة المتجولون بالمخالفة واستغلال أرصفة المشاة، وإقامة أكشاك وفروشات تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للشارع .

وخلال الحملة تم إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين الذين يتسببون في إشغال الطريق وسرقة التيار الكهربائي، وذلك بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق والقيام بحملة للتفتيش على الوصلات الكهربائية العشوائية وغير المرخصة والأكشاك المقامة بدون ترخيص للقضاء على التعديات على حرم الطريق العام، والتي تتسبب في التكدس المروري بالإضافة لضرورة المتابعة المستمرة والتواجد الأمني بالمنطقة للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق بمدينة الخانكة والحفاظ في ذات الوقت على صحة المواطنين وسلامتهم .



وأكد الهجان أنه تم رفع آثار ومخلفات الباعة الجائلين والإشغالات وتطبيق القانون وتحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، مشيرا إلى استمرار شن حملات لإزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بشوارع المدينة لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، ونقل الباعة الجائلين إلى الأماكن والأسواق المخصصة لهم، وأكد المحافظ أن هناك متابعة مستمرة ويومية من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بجميع الشوارع والأسواق العشوائية التي تم إزالتها وذلك لمنع عودة كافة أشكال التعديات والمخالفات بها.

كما وجه محافظ القليوبية إلى ضرورة التصدي لظاهرة الإشغالات والتعدي على الشوارع، وانتشار الباعة الجائلين، وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات وإلقاء القمامة بها .



وأعرب المواطنون خلال الحملة عن سعادتهم لجهود المحافظة في إزالة تلك الإشغالات وفروشات الباعة الجائلين، حيث كانت تمثل لهم عائقا خلال سيرهم بالشارع إضافة إلى الاختناقات المرورية والمظاهر غير الحضارية خاصة أمام موقف السيارات