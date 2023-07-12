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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بمدينة كفر شكر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينة كفر شكر من بينها أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، ومتابعة أعمال إنشاء محطة مياه المنشأة الكبرى بكفر شكر، بالإضافة لتفقد أعمال إنشاء محطة معالجة صرف صحي برقطا، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل، لنهو تلك المشروعات في مُدتها المُقررة ودخولها الخدمة للنهوض بالخدمات المُقدمة للمواطنين.

واستهل "المحافظ" جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية ٤٥ ألف م٣/ يوم، مشيراً إلى أن المحطة تخدم نحو ٢٢٥ ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر .

وشددَّ "الهجان" على أهمية الإلتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للإنتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الحالي، حيث تم الانتهاء من ٩٣% من إجمالي أعمال المحطة المدنية وجاري توريد الكهروميكانيك.

كما اطمأن  "المحافظ" من مهندسي الموقع على مشروع تنفيذ شبكات المياه بمدينة كفر شكر، حيث جاري الإنتهاء من الناحية الغربية لمدينة كفر شكر وجاري التنسيق لإنشاء عداية لخط المياه للناحية الشرقية، موجهاً بالعمل بالتوازي مع إنشاءات المحطة للإستفادة بالمحطة بمجرد الانتهاء منها وإدخالها الخدمة.

فيما استكمل "محافظ القليوبية" جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية ٧ مليون جنيه، وقد تم الإنتهاء من أعمال إنشاء الخرسانة والأسقف للمبنى بالكامل وجاري العمل في التشطيبات الداخلية وأعمال التأثيث والمحارة والسباكة، ووصلت نسبة التنفيذ الكُلية إلى 75%، ويتم العمل على قدمٍ وساق لإدخال المبنى بالكامل للخدمة وذلك لخدمة مواطني مركز ومدينة كفر شكر .

وتجدُر الإشارة إلى أنه سيتم إنشاء موقف حضاري مُتميز ومُتكامل الخدمات بمدينة كفر شكر، مزود بجميع الخدمات التي يحتاج إليها السائقين، فضلاً عن إنشاء مسجد بمدخل الموقف، وتم إعداد وتصميم الموقف ليستوعب أكثر من ٣٠٠ سيارة أجرة ما بين ميكروباص وميني باص وأتوبيس على مساحة ٧٠٠ متر، وذلك للقضاء على المواقف العشوائية بالمدينة.

وتابع "الهجان" جولته بتفقد محطة معالجة صرف صحي عزبة القدري ببرقطا، والتي تبلغ مساحتها ٤ أفدنة، وتخدم قرى الشقر، وبرقطا، وكفركردي، ويتم إنشاؤها على مرحلتين بطاقة إستيعابية ١٥ ألف م٣/يوم، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية إلى 95٪، والأعمال الكهروميكانيكية بنسبة٦٠٪، وتبلغ القيمة التعاقدية لإنشاء المحطه ١٠٠ مليون جنيه، ووجه المحافظ بدفع الأعمال وتكثيفها والعمل بنظام الورديات لتسليم المحطة قبل المدة الزمنية المحددة، وذلك لحاجة المواطنين إليها لحل مشكلة الصرف الصحي بتلك القرى .

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