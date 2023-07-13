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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فرحة وزغاريد.. طلاب وطالبات الثانوية بالدقهلية يحتفلون بانتهاء الامتحانات

فرحة طالبات الثانويه
فرحة طالبات الثانويه

https://fb.watch/lLzjQWlTv_/?mibextid=Nif5oz

أكد طلاب وطالبات الثانوية العامة بالدقهلية  ان امتحان الجبر  كان فى مستوى الطالب المتوسط وكان فى منتهى السهولة كذلك مادتى الاحياء والفلسفة.


وعقب الامتحانات احتفل الطلاب والطالبات بأنتهاء امتحاناتهم بالزغاريد والشماريخ والرقص والغناء.


وصرح ناصر  شعبان وكيل وزارة بالدقهلية  ان تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مدارس المحافظة ومراجعة كافة  اللجان والاستراحات الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة لاستقبال ٥٣ الف ٤١٤ طالب وطالبة    (علمى علوم ٣١٦٨٨ وعلى رياضة ٧٣٢٧ والشعبة الأدبية ١٤٠٥٤ طالب وطالبة  وعدد طلاب المنازل ٤٣٢٠ والخدمات ٢١٨٨  والدبلومه الأمريكية ٣٤٤)
بإجمالى  اللجان ١٥١ لجنه امتحانية  ( ١٤٧ لجنه امتحانية ) (ولجنة النور للمكفوفين ولجنة السجن بجمصة ولجنة مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا  بجمصة ولجنة معهد الأورام بالمنصورة).

  
وأشار  شعبان إلى أنه تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية أمن الدقهلية لتأمين اللجان و مركز توزيع الأسئلة لتأمين أوراق الأسئلة كما تم عمل بروتوكول تعاون مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائره صحية داخل كل لجنة امتحانية كما تم التنسيق مع الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات أمام اللجان الامتحانية كما تم التنسيق مع مديرية التموين لتوفير احتياجات القائمين على العملية الامتحانية بالاستراحات 
 

الثانوية العامة الطالب المتوسط العملية الامتحانية مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا وكيل وزارة

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