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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال بيومي عن قمة دول جوار السودان: الدبلوماسية المصرية في غاية الكفاءة

السفير جمال بيومي،
السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق،

تحدث السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن قمة دول جوار السودان، قائلا: إننا بصدد مهمة غاية فى الصعوبة، راجيا من الله أن تكون الدبلوماسية المصرية وهي ضاربة فى التاريخ منذ ألفي عام، ودائما ما كان لها تواجد فى كل البلدان المحيطة بمصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الدبلوماسية المصرية تعد دبلوماسية فى غاية الكفاءة وتتميز أنه أضيف إليها أهم سلاح، وهو دبلوماسية الرئاسة.

وتابع الرئيس السيسي متواجد من أقصي الشرق فى طوكيو لأقصي الغرب فى باريس شمالا فى نيويورك، لافتا إلى أن أكبر ما يضاب به بلد أن ينقسم أهله يمينا ويسارا.

جمال بيومي قمة دول جوار السودان دول جوار السودان السودان الدبلوماسية المصرية

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