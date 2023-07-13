العلاج الطبيعي بالدقهلية تستقبل 21 ألف حالة وتجري 51 ألف جلسة



كشف الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحةبالدقهلية أن أقسام وعيادات العلاج الطبيعى بالمستشفيات والوحدات الصحية التابعة استقبلت نحو 21 ألف حالة بنهاية يونيو الماضى, وبإجمالى جلسات تخطى حاجز الـ 51 ألفاً .



وأوضح الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعى أن عدد الجلسات لمرضى الغسيل الكلوى بلغ 4481 جلسة علاوة على 2008 جلسات للأطفال وما يناهز 1771جلسة لمرضى الداخلى والعناية .

كما لفت مدير إدارة العلاج الطبيعى أن شهر يونيو الماضى شهد جولات تفقدية مكثفة لأقسام وعيادات العلاج الطبيعى بكافة أنحاء المحافظة تضمنت نحو 35 زيارة لإدارات عدة من بينها نبروه وبلقاس إلى جانب ميت غمر، محلة دمنة ومنية النصر.

وأشار عبد المنعم أنه فيما يخص بروتوكول التعاون بين إدارتى العلاج الطبيعى و الحضانات فقد بلغ إجمالى عدد الجلسات بحضانات الأطفال 162 ونحو 16 بعناية الأطفال مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع فى تطبيق البروتوكول بعدة مستشفيات تابعة .

وفى إطار زيادة الخبرات المهنيه والبحثيه لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية شاركت إدارة العلاج الطببيعى الشهر الماضى بورشة عمل تدريبية تحت عنوان “العلاج الطبيعي لمرضى الأمراض العصبيه للأطفال حديثي الولاده من التشخيص حتى العلاج” .

حاضر فى الورشه الخبير الدكتور جوزيف المير أستاذ العلاج الطبيعى لأمراض الجهاز التنفسي بجامعة سان جوزيف ورئيس وحدة الرعاية المركزة للجهاز التنفسي بمؤسسة سيسوبيل الفرنسيه والدكتور. مينا رضا المدرس المساعد بقسم العلاج الطبيعي للأطفال بكلية العلاج الطبيعي جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا .