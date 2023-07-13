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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اصنع مشروبا رياضيا في المنزل بهذه الطريقة السهلة

صدى البلد

تكمن أهمية تناول مشروب رياضي لمن يمارسون التمارين بانتظام فى الحفاظ على قوة الجسم والنشاط مما يجعل الإنسان يحصل على الاستفادة القصوى من الرياضة.

ويصنع أى مشروب رياضي من الأطعمة تحمى الجسم من متاعب التمرين والمضاعفات التى يمكن أن يتعرض لها الأشخاص سواء بسبب المجهود الكبير أو ضعف العضلات ، ولكن للأسف سعره يكن مرتفع.

 

نعرض لكم طريقة عمل مشروب رياضي من مواد طبيعية فى المنزل..

مكونات مشروب رياضي
1 حبة بنجر مقشرة ومفرومة
1 ملعقة كبيرة عصير ليمون
قليل من ملح الهيمالايا الوردي


طريقة عمل مشروب رياضي:


ضع  جذر الشمندر “ البنجر ”  فى كوب وأضف عصير الليمون وملح الهيمالايا الوردي إليها ويقلب جيدا ويشرب.
 

فوائد هذا المشروب 
جذر الشمندر هو واحد من أصح الخضروات وغني بالعناصر الغذائية ويحتوي عصير الشمندر أو البنجر على النترات ، مما يحسن أداء التمرين ويتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك (NO) في الجسم و يساعد أكسيد النيتريك في توسع الأوعية (يزيد من طول وعرض الأوعية الدموية) ، ويحسن تدفق الدم ، ويزيد من تقلص العضلات ، ويمنح هذا الخضار الحلو الطاقة ومذاق رائع عند مزجه مع عصير الليمون وملح الهيمالايا.

المشروب عصير الشمندر طريقة عمل مشروب عصير ليمون جذر الشمندر تقلص العضلات تدفق الدم العناصر الغذائية الأطعمه

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