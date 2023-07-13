عزيز مرقة يروج لأغنية مجنناني.. فيديو

روج الفنان عزيز مرقة لاغنيته الجديدة التي تحمل اسم “مجناني” وذلك من خلال عرضها عبر حسابه الرسمي على تطبيق الانستجرام مع كتابة مقطع منها.

تقول كلمات الاغنية: “من أول يوم .. قابلتك فيه انا قلت أزاي هنكون .. مع بعض أنا و أنتي دايما , اه بس لو .. تبصي في عيني و يحلا الجو .. مهو طبعا راح يحلو”.



ولسه في بالي اول مره شوفتك و انتي جايه

لحظة واحدة قدرتي تاخدي عينيا .. قمت رسمت معاكي كل احلامي تكوني معايا طول ايامي .. حاله و عايش فيها واخده القلب و العين .. و لا عمري هشوف زيها في الدنيا اتنين".

تم تصوير الفيديو كليب فى قرية بإحدى المدن الساحلية فى مصر، ودارت فكرتها فى إطار تشويقى رومانسى، ملئ بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، وينقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير ما أراده ورغبة الجمهور خلال الفترة الماضية، فى تقديم عمل فنى يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل فى أحد البرامج الشهيرة.