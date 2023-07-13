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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لأول مرة في أمريكا..الحكومة تسمح ببيع حبوب منع الحمل دون وصفة طبية

حبوب منع الحمل
حبوب منع الحمل

للمرة الأولى فى البلاد، سمحت الولايات المتحدة ببيع حبوب لمنع الحمل من دون وصفة طبية، على أمل تسهيل الحصول عليها بشكل واسع النطاق.

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وأعلنت «إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)» أن حبوب منع الحمل «Opill» ستكون متوافرة في الصيدليات ومتاجر الأحياء والسوبر ماركت وكذلك عبر المتاجر الإلكترونية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

تجيز عدة دول بيع حبوب منع الحمل من دون وصفة طبية، لكن في الولايات المتحدة فإن هذا الإجراء يأتي في حين يتعرض حق الإجهاض لحملات جديدة من المحافظين، وبات محظوراً الآن في عدة ولايات.

وكتبت «وكالة الأدوية»، في بيان، أن هذا القرار يفترض أن «يحد من العوائق التي تحول دون الوصول» إلى وسيلة منع الحمل هذه عبر السماح بالحصول عليها «دون الاضطرار لزيارة عيادة طبيب».

هذه الحبوب التي تصنعها شركة الأدوية «HRA Pharma» التي استحوذت عليها «Perrigo» في الآونة الأخيرة، حصلت على الموافقة للاستخدام بوصفة طبيب لأول مرة في 1973. وتفتح الموافقة على استخدامها دون وصفة الباب أمام نساء للحصول عليها دون زيارة الطبيب أولاً.

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