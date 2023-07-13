ياسمين عز تستضيف صاحبة أغنية مخاصماك.. غدا

تحل المطربة نوال ضيفة على برنامج "كلام الناس" التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة “إم بى سى” يوم غدا الجمعة الساعة السادسة مساءً، ومن المقرر أن تتحدث نوال عن نجاح أغنيتها الأخيرة "مخاصماك" حديث السوشيال ميديا مؤخرا، كما تحمل الحلقة عددا من المفاجآت.

وتقول كلمات أغنية مخاصماك: "مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى، عينك رايحه ورا اى بنت وانا مش شاكه ده انا اتاكدت وبتشتكى لو جيت نكدت والناس تقول غلبان ياحرام شكلك عاوز علاقتنا تبوظ .. وبتشتكى من لوى البوز مش هتصالح غير وقت م اعوز متجيش تجر معايه كلام".



وطرحت مؤخرا نوال أغنية "عينك" وتخطت تحقيق أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتقول مقطع أغنيتها بركاتك ياللي عينك واسعة، كرماتك هلت اهي وطالعة، خمسنا وبرضه مافيش فايده والخرزه الزرقا دي مش نافعه، بلسانك قولت انها والعه، وحياتك الدنيا بقت واقعه، جرا ايه هو احنا مافيش غيرنا ما الدنيا اهي قدامك واسعه، عينك عينك هنروح فين من عينك، شيل عينك من علينا حبه ده انت بتحسد عيني عينك، عينك عينك مانخافش غير من عينك، لو حاجه قدامك وسايبها بناخدها بتحلو في عينك، عرفينك ياللي بتحسدنا وبشايرك بانت اهي يا سيدنا، عينك باصه على اللي معانا والكحكه بقت عجبه في ايدنا، ماتريح ياللي انت ناظرنا ماتروح ده احنا على اخرنا، ماسكين في الخشبه ومن خوفنا رشينا الملح وبخرنا.