حالة يرثى لها.. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن أضعف دول الناتو

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات المسلحة البريطانية في حالة يرثى لها ولهذا أصبحت بريطانيا عبئًا على حلف الناتو.

وأضاف ريتر: "بقية أعضاء الحلف يتساءلون بالفعل لماذا يوجد الكثير من البريطانيين في هياكله؟.. الجميع غاضبون، هناك عدد أكبر منهم في الناتو أكثر من الجيش البريطاني نفسه”.

وقال: "كثيرون غاضبون لأن القدرات العسكرية للندن لا تتوافق مع وضعها وموقعها.. جيش بريطانيا ضعيف لدرجة أن وجود البلاد في التحالف يأتي بنتائج عكسية”.

وأوضح ريتر، أن “ألمانيا أيضًا واجهت مشكلة تدهور القوات المسلحة… في الوقت نفسه، هناك دولتان في حلف الناتو تفكران حقًا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما، وهما الولايات المتحدة وبولندا”.

وأشار إلى أن حلف شمال الأطلسي أصبح ظل منظمة عسكرية قوية ذات يوم، ولم يعد قادرًا على الانتصار في صراع حديث.