بيان عاجل من روسيا بشأن تفجير محطة نووية في أوكرانيا

رد رئيس الوكالة النووية الروسية “روساتوم”، اليوم الخميس، على التأكيدات الأوكرانية بأن موسكو خططت لتفجير محطة للطاقة النووية تسيطر عليها، قائلا إنه لا يوجد دليل يدعم هذا الادعاء وأن “أحمق” فقط هو الذي سيفعل مثل هذا الشيء المتهور.

وقال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لـ”روساتوم”: “أولئك الذين أرادوا ترتيب نوع من الاستفزاز هناك تم كشفهم”.

وفي وقت سابق، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها “لم تر أي ألغام أو متفجرات خلال تفتيش المحطة رغم أنها قالت إنها تنتظر الوصول إلى أسطح المفاعلين رقم 3 ورقم 4”.

وقالت كييف مرارا إن القوات الروسية خططت لتفجير محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الروسية قامت بتلغيم سقف العديد من المفاعلات في المحطة، الأكبر في أوروبا، والتي استولت عليها بعد وقت قصير من شن غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.