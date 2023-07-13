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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. البنتاجون يعلن تسلم أوكرانيا الذخائر العنقودية الأمريكية

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا استلمت الذخائر العنقودية الأمريكية.

وأكد البنتاجون، أن تقدم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ليس أمرا سهلا.

 

وفي وقت سابق اليوم، أكد متحدث عسكري أوكراني، اليوم الخميس، أن كييف استلمت ذخائر العنقودية من أمريكا.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن القنابل العنقودية لدي روسيا أكثر فاعلية من التي لدى الأمريكيين.

 

وأكد شويغو، أنه إذا استخدمت الذخائر العنقودية الأمريكية على أراضينا سنرد عليها بالمثل.

وفي وقت سابق، أكدت صحيفة بوليتيكو نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن قرار إرسال قنابل عنقودية إلى أوكرانيا على مكتب بايدن ويمكن الانتهاء منه قريبا.

 ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها لا تزال تدرس توريد ذخائر عنقودية إلى الجيش الأوكراني.

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