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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد الصاوي يكشف سبب رفضه أدوار الشرف.. ويؤكد: اتخذت خطوات لتحسين حالتى الصحية

خالد الصاوي
خالد الصاوي

حل الفنان خالد الصاوي، ضيفا على الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي".

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خالد الصاوي: أنا بصحى أتمرن مش عايز أعجز.. فيديو

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خالد الصاوي: بتابع من أول مانشستر سيتي لحد بلدية المحلة


وتحدث الفنان خالد الصاوي خلال الحلقة عن تفاصيل أحدث أعماله الفنية وآخرها فيلم “ع الزيرو”، بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي تخص حياته الشخصية والفنية أيضًا.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


خالد الصاوي: أنا بصحى أتمرن مش عايز أعجز.. فيديو
قال الفنان خالد الصاوي، إنه يقول بالتدريب يوميا، معقبا: "ممكن أسهر وأتعب في الشغل لكن مش بره الشغل، لأني بصحى الصبح أتمرن مش عايز أعجز".


وعلق الفنان خالد الصاوي، على مباراة الأهلي والزمالك، قائلا: "المباراة انتهت بنتيجة قريبة من توقعي، لأني توقعت أنها تنتهي 4/2 للأهلي".

 


خالد الصاوي: سعدت جدا بتكريمي في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي.. فيديو
تحدث الفنان خالد الصاوي، على تكريمه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، قائلا: "فرحتي بالتكريم بتكون من أول ما بعرف أني هتكرم"، لافتا: "هتكرم تاني هذا الشهر في المهرجان القومي للمسرح".
 
وأضاف: "التكريم من المهرجان القومي للمسرح شيء عظيم، وهتكرم على أدائي المسرحي كمخرج وهذا شيء جديد بالنسبة لي لأني آخر مسرحية عملتها كانت في عام 2004".

 


خالد الصاوي يكشف سبب رفضه أدوار الشرف.. فيديو
كشف الفنان خالد الصاوي، أنه دخل مجال الفن بعد عمله فترة في المحاماة، معقبا: "انقطعت علاقتي بالمحاماة، ودخلت الفن، وساعدني زوج شقيقتي في الفن كثيرا".


وأضاف: "لم أجد فرصة بطولة لي في أي مسلسل في هذا العام، فلجأت إلى الظهور في بطولة ثانية أو ظهور خاص في المسلسلات، علشان مفضلش في المنزل".



خالد الصاوي: بتابع من أول مانشستر سيتي لحد بلدية المحلة

علق الفنان خالد الصاوي، على مباراة الأهلي والزمالك، قائلا: "المباراة انتهت بنتيجة قريبة من توقعي، لأني توقعت أنها تنتهي 4/2 للأهلي".
 
وأضاف: "أنا مش حريف كرة، لكن بقالي 3 سنوات بتسحب واتفرج على الماتشات"، لافتا: "خليت الكرة جزء أساسي من متابعاتي اليومية، وبتابع من أول مانشستر سيتي ودكرنس وبلدية المحلة".

 


خالد الصاوى: اتخذت خطوات لتحسين حالتى الصحية
قال الفنان خالد الصاوي٫ إنه اتخذ خطوات لتحسين حالته الصحية٫ معقبا: “بصحى الصبح أتمرن مش عايز أعجز".
 
وأضاف أنه لن يقوم بأي شيء يضغط على صحته فيما بعد، مشيرا: "ممكن أسهر وأتعب في الشغل لكن مش بره الشغل”.
 

خالد الصاوي الفنان خالد الصاوي الاعلامي رامي رضوان المهرجان القومي للمسرح الدار البيضاء رامي رضوان

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