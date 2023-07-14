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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي في الصيف

صدى البلد

تنتشر مع ارتفاع درجة حرارة المناخ في فصل الصيف الأمراض  بل هناك أيضا أمراض تنشط في فترة الصيف ومن ضمنها الالتهاب الرئوي.


وأوضح الدكتور محمد حسن الطراونة استشاري الامراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة وأمراض النوم، أن الانسان من الممكن أن يصاب بالالتهاب الرئوي عندما يجلس أو ينام لساعات في التكييف ويتعرض لمناخ بارد جدا وفجأ ينتقل الي مناخ حار او العكس، لافتا الي إن الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي الي التهاب الحويصلات الهوائية وهناك انواع من الاتهاب الرئوي فمن الممكن ان يكون التهاب فيروسي او بكتيري او فطري، واكثر الفئات العمرية تعرضاً للمرض هم الاطفال وكبار السن وأصحاب الامراض المزمنة كالسكر والضغط.


واشار الدكتور محمد الطراونة ان اعراض الالتهاب الرئوي تتمثل في السعال وآلام الصدر وارتفاع درجات الحرارة وصعوبة في التنفس وهذا يحدث عند التهاب الحويصلات الهوائية مسببة صديد عليها، وعلى الرغم من ان الاعراض تتشابة مع دور البرد او الانفلونزا الا انها تعبر خطيرة اذا لم يتم السيطرة على علاجها مبكراً.


وأعلن د. الطراونة الي إن الاعراض السالفة الذكر اذا ظهرت على المريض من الضروري سرعة التوجه الي الطبيب المختص، لأن هناك حالات تضطرها الاعراض إلى دخول الطوارئ خاصة اذا كان المريض كبير العمر او طفل حديثي الولادة.


وأوضح د. محمد حسن الطراونة ان علاج الالتهاب الرئوي سهل متوافر ولكن يجب علاجه بشكل صحيح وكل حالة لها ما يحتاجها من جرعات وادوية تخلف عن الحالات الاخرى لذا ننصح بضرورة التعامل المباشر مع طبيب لتشخيص الحالة ومن ثم علاجها والسيطرة على مضاعفات المرض.

ارتفاع درجات الحرارة أعراض الألتهاب الرئوي الإلتهاب الرئوي الأمراض الصدرية الجهاز التنفسي

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