عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

مش بياكلوا أي حاجة|
مش بياكلوا أي حاجة| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فإن التفضيلات الفردية تختلف اختلافًا كبيرًا، يُظهر بعض الأفراد طبيعة مميزة وخصوصية عندما يتعلق الأمر بخياراتهم في الطهي، فهناك ابعض لأبراج التي ترتبط غالبًا بالانتقائية الشديدة في طعامهم.

txt

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

txt

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

 نحن هنا نسرد الأبراج المعروفة بانتقائها عندما يتعلق الأمر بالطعام.

 

- برج العذراء 

تشتهر العذراء بطبيعتها الدقيقة والرائعة والاهتمام بالتفاصيل، قد يكون لديهم تفضيلات محددة عندما يتعلق الأمر بالطعام ، والبحث عن النظافة ، والنضارة ، والوجبات المتوازنة جيدًا ، وما إلى ذلك ، وقد يكونون أكثر ميلًا لاختيار الخيارات الصحية وإيلاء اهتمام وثيق لجودة المكونات، لن يتردد مواليد العذراء في التعبير عن استيائه أو طلب تعديلات على طعامهم إذا فشل في تلبية معاييرهم العالية.

- برج الثور 

يتمتع مواليد برج الثور بسمعة طيبة في كونهم من عشاق الطعام ، ولكن يمكنهم أيضًا أن يكونوا مميزين تمامًا فيما يتعلق بما يأكلونه، إنهم يقدرون وجبات عالية الجودة وممتعة، قد تكون انتقائية بشأن المكونات والنكهات، لا يقدّر مواليد برج الثور الطعام الذي يتم إعداده بمهارة فحسب ، بل إنه أيضًا جذاب بصريًا، يمكن للأطباق غير المرتبة أن تقلل من شهيتها، عندما يتعلق الأمر بتفضيلاتهم ، فإنهم يمتلكون فهمًا واضحًا لما يستمتعون به وما لا يستمتعون به.
 -برج السرطان 

تشتهر السرطانات بارتباطها العاطفي بالطعام، غالبًا ما يبحثون عن الراحة في الأطباق المألوفة وقد يكون لديهم تفضيلات محددة بناءً على تربيتهم أو ذكرياتهم الشخصية، يمكن أن يكون السرطان خاصًا بالمكونات والنكهات التي تثير شعورًا بالحنين أو الرضا العاطفي.

-برج الميزان 

يقدّر الميزان التوازن والانسجام في جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك اختياراتهم الغذائية، قد يكونون مهتمين بطريقة تقديم وجماليات وجباتهم، إنهم يحبون الطعام الجذاب بصريًا، يتمتع  أيضًا بالتواصل الاجتماعي على الطعام وقد يكون انتقائيًا عندما يتعلق الأمر بتجارب تناول الطعام والأجواء.

-برج الجدي 

الجدي لديه نهج عملي وفعال في مختلف جوانب الحياة ، بما في ذلك خيارات تناول الطعام، عندما يتعلق الأمر باختيار مكان تناول الطعام ، غالبًا ما تدور قراراتهم حول العثور على أفضل الصفقات. لا يميل الجدي إلى الانغماس في وجبات باهظة الثمن،  يُنظر إلى الطعام على أنه ضرورة مؤقتة سيتم التخلص منها في النهاية.

-برج الجوزاء 

يمكن أن يكون الجوزاء صعبًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالطعام، من أكثر الجوانب المحبطة في انتقائهم هو عدم قدرتهم على اتخاذ قرار، يجد الجوزاء أخطاء في الخطط. علاوة على ذلك ، حتى بعد تقديم الطلب ، إذا لاحظوا أن طبق شخص آخر يبدو أكثر جاذبية ، فسوف يقضون الوجبة بأكملها للتعبير عن الأسف والتذمر من أنه كان ينبغي عليهم الاختيار بشكل مختلف.

المصدر: timesofindia

الطعام الأبراج برج العذراء برج الميزان برج السرطان برج الثور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

موضوعات متعلقة

الألبان كاملة الدسم واللحوم الحمراء.. فوائدها وأسباب التوصية بتناولها

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات تخفض ضغط الدم المرتفع.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

طريقة عمل فطيرة التفاح بأسهل الخطوات

سعر فستان نانسي عجرم في قبرص يثير الجدل| رقم خرافي

غير متوقعة.. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن فوائد المانجو

الحشرات مكوّن أساسي في هذه الأطعمة| تقرير صادم من الغذاء والدواء الأمريكية

ترشيحاتنا

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

خاص|ناس بتشتغل مالهاش علاقة بالمهنة.. سميرة محسن: اعتزلت الفن نهائيا

الأردن.. حريق ضخم وتحرك لسلاح الجو الملكي وبيان عاجل من الأمن العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ