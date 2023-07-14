مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

عندما يتعلق الأمر بالطعام ، فإن التفضيلات الفردية تختلف اختلافًا كبيرًا، يُظهر بعض الأفراد طبيعة مميزة وخصوصية عندما يتعلق الأمر بخياراتهم في الطهي، فهناك ابعض لأبراج التي ترتبط غالبًا بالانتقائية الشديدة في طعامهم.

نحن هنا نسرد الأبراج المعروفة بانتقائها عندما يتعلق الأمر بالطعام.

- برج العذراء

تشتهر العذراء بطبيعتها الدقيقة والرائعة والاهتمام بالتفاصيل، قد يكون لديهم تفضيلات محددة عندما يتعلق الأمر بالطعام ، والبحث عن النظافة ، والنضارة ، والوجبات المتوازنة جيدًا ، وما إلى ذلك ، وقد يكونون أكثر ميلًا لاختيار الخيارات الصحية وإيلاء اهتمام وثيق لجودة المكونات، لن يتردد مواليد العذراء في التعبير عن استيائه أو طلب تعديلات على طعامهم إذا فشل في تلبية معاييرهم العالية.

- برج الثور

يتمتع مواليد برج الثور بسمعة طيبة في كونهم من عشاق الطعام ، ولكن يمكنهم أيضًا أن يكونوا مميزين تمامًا فيما يتعلق بما يأكلونه، إنهم يقدرون وجبات عالية الجودة وممتعة، قد تكون انتقائية بشأن المكونات والنكهات، لا يقدّر مواليد برج الثور الطعام الذي يتم إعداده بمهارة فحسب ، بل إنه أيضًا جذاب بصريًا، يمكن للأطباق غير المرتبة أن تقلل من شهيتها، عندما يتعلق الأمر بتفضيلاتهم ، فإنهم يمتلكون فهمًا واضحًا لما يستمتعون به وما لا يستمتعون به.

-برج السرطان

تشتهر السرطانات بارتباطها العاطفي بالطعام، غالبًا ما يبحثون عن الراحة في الأطباق المألوفة وقد يكون لديهم تفضيلات محددة بناءً على تربيتهم أو ذكرياتهم الشخصية، يمكن أن يكون السرطان خاصًا بالمكونات والنكهات التي تثير شعورًا بالحنين أو الرضا العاطفي.

-برج الميزان

يقدّر الميزان التوازن والانسجام في جميع جوانب الحياة ، بما في ذلك اختياراتهم الغذائية، قد يكونون مهتمين بطريقة تقديم وجماليات وجباتهم، إنهم يحبون الطعام الجذاب بصريًا، يتمتع أيضًا بالتواصل الاجتماعي على الطعام وقد يكون انتقائيًا عندما يتعلق الأمر بتجارب تناول الطعام والأجواء.

-برج الجدي

الجدي لديه نهج عملي وفعال في مختلف جوانب الحياة ، بما في ذلك خيارات تناول الطعام، عندما يتعلق الأمر باختيار مكان تناول الطعام ، غالبًا ما تدور قراراتهم حول العثور على أفضل الصفقات. لا يميل الجدي إلى الانغماس في وجبات باهظة الثمن، يُنظر إلى الطعام على أنه ضرورة مؤقتة سيتم التخلص منها في النهاية.

-برج الجوزاء

يمكن أن يكون الجوزاء صعبًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالطعام، من أكثر الجوانب المحبطة في انتقائهم هو عدم قدرتهم على اتخاذ قرار، يجد الجوزاء أخطاء في الخطط. علاوة على ذلك ، حتى بعد تقديم الطلب ، إذا لاحظوا أن طبق شخص آخر يبدو أكثر جاذبية ، فسوف يقضون الوجبة بأكملها للتعبير عن الأسف والتذمر من أنه كان ينبغي عليهم الاختيار بشكل مختلف.

المصدر: timesofindia