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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رويترز: اختطاف وزير ليبي أسبق سبب إغلاق حقل الفيل النفطي

صدى البلد

أفادت وكالة رويترز، مساء الخميس، بتوقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي في ليبيا، وذلك في أعقاب اختطاف وزير المالية السابق فرج بومطاري.

وبحسب رويترز، يدار حقل الفيل، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا، من شركة مليته للنفط والغاز، وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية وشركة إيني الإيطالية.

ونقلت رويترز، عن مهندس نفط ليبي، قوله إن "عددا من المحتجين دخلوا الحقل وأجبروا الموظفين على المغادرة بعد وقف العمليات، ما تسبب بوقف الإنتاج حتى إشعار آخر".

ووفق رويترز، جاء إغلاق حقل الفيل للضغط على السلطات في طرابلس للإفراج عن ابنهم بومطاري، احتجاجا على "اختطافه بعد وصوله إلى مطار معيتيقة"، أمس الأول.

وكثيرا ما تعرض إنتاج النفط الليبي للتوقف لأسباب سياسية مختلفة وبسبب مطالب محتجين محليين على مدى عقد اتسم بالفوضى، منذ انتفاضة عام 2011، التي دعمها حلف الأطلسي ضد معمر القذافي.

 

رويترز حقل الفيل النفطي ليبيا فرج بومطاري

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