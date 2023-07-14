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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق من نسرين طافش بعد إعلانها الطلاق

نسرين طافش وطليقها
نسرين طافش وطليقها

تصدرت الفنانة نسرين طافش، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها شريف شرقاوى للمرة الثانية عبر حسابها بتطبيق إنستجرام، وكتبت: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.  نسرين طافش".

وبعد إعلان الطلاق بعدة ساعات قامت نسرين بمشاركة جمهورها فيديو للبحر من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، ومن ثم شاركت رسالة كُتب بها: “كل يوم هو نعمة .. أنت دائماً تتقدم للأمام”.

بعد 3 أشهر من عودتهما.. القصة الكاملة لـ انفصال نسرين طافش عن زوجها

بعد انفصالهما للمرة الثانية.. 10 صور صادمة جمعت نسرين طافش وزوجها

وكانت الفنانة نسرين طافش إلى زوجها شريف شرقاوى فى شهر أبريل الماضى بعد انفصال دام لمدة 6 شهور، وكان سبب انفصال نسرين طافش عن زوجها شريف شرقاوي، يعود لوجود خلافات عديدة منذ زواجهما.

تفاجأت نسرين طافش بقيام طليقة شريف شرقاوي بنشر صور لها بعد قيامه بضربها ضربا مبرحا، بينما هاجم الجمهور نسرين وشريف بعد صورهما الجريئة سويا، وهو ما دفعها إلي حذف جميع صورهما معا  الأمر الذي اغضب شريف شرقاوي  وقرر الثنائي الانفصال حينها بعد زواج استمر خمسة أشهر .

بينما أعلن شريف شرقاوي، زوج الفنانة نسرين طافش، وقتها أنه تم الانفصال بينهما رسميا، وذلك ردا على سؤال أحد متابعيه عبر تطبيق إنستجرام عن سبب عدم ظهورهما سويا.

 

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