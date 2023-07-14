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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علي حسن: قمة دول جوار السودان تمثل نجاحا واضحا للرئيس السيسي

الكاتب الصحفي علي
الكاتب الصحفي علي حسن

علق الكاتب الصحفي علي حسن، على قمة دول جوار السودان، قائلا: تلك القمة تعد الحدث الأبرز خلال الشهر الجاري، وحظيت القمة باهتمام عربي ودولي وأقليمي كبير للغاية.


وأضاف "علي حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن عناوين القمة تصدرت كافة وسائل الإعلام، حيث دعا الرئيس السيسي دول الجوار الاجتماع، من أجل إيجاد حل فوري وعاجل للأزمة السودانية.


وأكمل: السودان هي بمثابة أمن قومي لمصر، والرئيس السيسي يولي السودان أهمية كبيرة، وقدم كافة الدعم لشعب السودان الشقيق.


وأكد على أن مصر تسعى إلى عودة الاستقرار مرة أخرى للسودان، منوها بأن ما تحقق داخل القمة يعد نجاحا كبيرا للرئيس السيسي وجهوده.


 

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