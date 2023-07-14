أحزاب ترحب بمخرجات قمة دول الجوار|الوفد: ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها.. والجيل: إنعقاد المؤتمر فى مصر يظهر دورها الإقليمي

حزب الوفد يرحب بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة بالقاهرة

حزب الجيل يثمن مخرجات قمة دول جوار السودان

حزب الغد يطالب بوقف الصراع الحالي فى دولة السودان الشقيقة

مصر أكتوبر يثمن استضافة مصر لقمة دول الجوار لحل الأزمة السودانية





رحب عدد من الأحزاب باستضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار ، وأكدوا أن استضافة مصر لهذه القمة تأتي انطلاقا من تقدير مصر منذ اندلاع الصراع المسلح وتقديمها كافة المساعدات الطبية و الغذائية وفتحها حدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين هربا من نيران الصراع حصد أرواح المدنيين الأبرياء.

فى البداية رحب حزب الوفد بمخرجات قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة وبالبيان الختامي الصادر عن هذه القمة.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد في بيان صادر عنه أن ترحيب مجلس السيادة والجيش السودانى بالبيان الختامي للقمة والاستعداد لوقف إطلاق النار إذا اتخذت قوات الدعم السريع نفس الموقف لهو اكبر دليل علي قدرة مصر علي أن تلعب الدور الأكبر في لم شمل الفرقاء علي أرض السودان الشقيق.

وأضاف رئيس الوفد إن البيان الختامي لقمة دول جوار السودان أكد على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، والقلق البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وثمن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع الأطراف الي وقف إطلاق النار والحفاظ علي مؤسسات ومقدرات الشعب السوداني ورفض أي تدخل خارجي في الشأن السوداني الداخلي.

وأكد رئيس الوفد أن الدعوة المصرية التي تضمنها البيان الختامي للقمة تؤكد علي حرص مصر علي حل الخلافات داخل السودان بما يكفل مصالح جميع أبناء الشعب السوداني الشقيق.

ورحب حزب الجيل الديمقراطى بإستضافة مصر مؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

وأكد حزب الجيل فى بيانه أن إختيار القاهرة لإستضافة قمة دول جوار السودان لحل الازمة السودانية يعكس دور القاهرة الإقليمى المتصاعد وثقة الأطراف المتصارعة فى السودان فى حيادية مصر وعلاقتها الطيبة بهم ، مشيرا إلى أنه ينطلق من تقدير كبير لدور القاهرة منذ إندلاع الصراع المسلح وفتحها حدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين فى اللجوء إليها هربا من الرصاص الذى لا يميز ويحصد أرواح المدنيين الأبرياء والمنطلق فى مناطق النزاع.

وأشار ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية إلى أن الدور المصرى منذ اندلاع الأزمة السودانية كان إيجابيا وان اتصالاتها مع الأطراف المتصارعة هناك لم تنقطع وصاحبه جهود دبلوماسية حثيثة، جعلت من مصر قبلة لكل المهتمين والباحثين على المستوى العربي والإفريقي والدولي عن حلول لوقف إطلاق النار وإعادة الاستقرار للسودان الشقيق.

وثمن حزب الجيل الديمقراطى بنتائج ومخرجات قمة دول جوار السودان، التي عقدت في القاهرة،بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تضمنت التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وأشار الجيل فى بيانه إلى إنعقاد المؤتمر فى القاهرة برئاسة مصرية يؤكد تنامى وتصاعد دور مصر الإقليمى ، لافتاً إلى أن القمة شهدت على هامشها انفراجة فى قضية سد النهضة على إثر إجتماع قمة مصرية إثيوبية تبلور عنها استئناف المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى إتفاق قانونى عادل يحقق مصالح الدول الثلاث وتعهد اثيوبيا بعدم أضرار الملء الرابع لبحيرة السد بمصر والسودان.

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية بمبادرة الرئيس السيسى بعقد قمة دول جوار السودان فى القاهرة لوقف نزيف الدم السودانى وانهاء الصراع المسلح بهدف الحفاظ على الدولة السودانية.

مؤكداً أنها تعكس دور مصر الريادي والمحوري في التعامل مع الأزمات التي تؤثر فى الأمن القومى العربى الذى بات للحفاظ عليه حل الأزمة السودانية وانهاء الصراع المسلح ووقف نزيف الدم للحفاظ على على مقدرات ووحدة السودان العزيز.

وطالب حزب الغد فى بيان صحفى له بوقف الصراع الحالى فى دولة السودان الشقيقة والذى سيعود حتما بآثار سلبية على الشعب السودانى.

و من جانبه أشاد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد بالخطوة الايجابية التى قام بها الرئيس السيسى بإستضافة مصر لمؤتمر دول جوار السودان فى هذا التوقيت الهام فى ظل الأزمة الراهنة في السودان.

وطالب السكرتير العام لحزب الغد اسماعيل محمد اسماعيل بإيقاف هذا الصراع بصورة فورية حقنا لدماء الشعب السودانى و التحول إلى المسار السلمى للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.

وثمن حزب مصر أكتوبر استضافة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان لبحث توافق وطني لإيجاد حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الازمه على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية.

وأكدت الدكتوره جيهان مديح رئيس حزب مصر اكتوبر فى بيان صحفى لها أن استضافة مصر قمة دول جوار السودان جاء لأنها المعنية بحل الأزمة السودانية ويعكس دور مصر الافريقي والإقليمى بين الأطراف المتصارعة فى السودان و حياد مصر في الأزمة المعقدة من خلال علاقات مصر الطيبة بدول الجوار وخاصة بعد عقد مايقرب من اثني عشر لقاء لوقف إطلاق النيران بين طرفي النزاع ولم يتم الالتزام.

واضافت أن استضافة مصر لهذه القمة تأتي انطلاقا من تقدير مصر منذ إندلاع الصراع المسلح وتقديمها كافة المساعدات الطبية و الغذائية وفتحها الحدودها أمام الأشقاء السودانيين الراغبين هربا من نيران الصراع حصد أرواح المدنيين الأبرياء .

