علي حسن يعلق على قمة دول جوار السودان: الحدث الأهم حاليا

علق الكاتب الصحفي علي حسن، على قمة دول جوار السودان، قائلا: تلك القمة تعد الحدث الأبرز خلال الشهر الجاري، وحظيت القمة باهتمام عربي ودولي وإقليمي كبير للغاية.



وأضاف "علي حسن" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم الإعلامية "هند النعساني، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي "أحمد حمدي"، أن قمة دول جوار السودان، تعد خطوة بالغة الأهمية، ستساهم في إيجاد حلول للأزمة، وذلك بفضل القيادة المصرية وكفاءتها، وخبرتها في التعامل مع الأزمات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي طالب بتقديم الدعم لمساعدة دول جوار السودان، نتيجة تعرضهم للعباء المتعددة جراء الأزمة السودانية.