صوت السينما.. مدحت صالح وريهام عبد الحكيم في حفل غنائى بالأردن

يستعد مدحت صالح وريهام عبد الحكيم لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 14 من شهر سبتمبر القادم بالأردن.



الحفل يكون بعنوان صوت السينما، حيث يقدم الثنائى مجموعة من الألحان وأغاني الأفلام بتوزيع مختلف، بجانب غنائهما مجموعة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة.





مدحت صالح يقدم حفل الأساتذة

وقدم مدحت صالح الجمعة الماضية حفل غنائى مختلف على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت عنوان الأساتذة والذى قدم من خلاله مجموعة متنوعة من الألحان التراثية لكبار الملحنين المصريين والعرب.



تعد هذه الاحتفالية اولى عروض مشروع الأساتذة الهادف الى اعادة صياغة التراث الموسيقى العربى بتوزيعات اوركسترالية جديدة مع الحفاظ على طابعها الفريد .

خلال الحفل تغنى النجم مدحت صالح بمصاحبة الاوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هشام مصطفى وبمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم بمختارات من اعمال زمن الفن الجميل التى وضعها كبار الملحنين المصريين والعرب منهم محمد عبد الوهاب ، محمد فوزى ، رياض السنباطى ، فريد الاطرش ، بليغ حمدى ، طلال مداح ، الرحبانية وغيرهم وذلك بعد اعادة توزيعها بشكل اوركسترالى عصرى .

يذكر ان مشروع الأساتذة يعد خطوة لتحديث التراث الموسيقى واعادة صياغة مكتبة الموسيقى العربية بما يتيح الفرصة لتقديمها بشكل حديث يعمل على جذب شرائح جماهيرية متنوعة خاصة الشباب والأجيال الجديدة.

ريهام عبد الحكيم مع عمر خيرت

وشاركت الفنانة ريهام عبد الحكيم فى حفل الموسيقار عمر خيرت الذى أقيم على سفح الأهرامات بمنطقة الصوت والضوء، حيث فاجأ الموسيقار عمر خيرت جمهور حفله في الصوت والضوء بظهور الفنانة ريهام عبد الحكيم والتي اكدت أن الموسيقار الكبير وش السعد عليها بأغنية فيها حاجة حلوة.