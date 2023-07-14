عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتكثيف الأنشطة الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة

وزيرة الثقافة د.
وزيرة الثقافة د. نيفين الكيلاني وسفيرة مملكة البحرين

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.


‎وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني السفيرة فوزية زينل على تعيينها سفيرة لبلادها لدى مصر، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، مثمنة عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.


‎كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني الارتباط الوثيق وتقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين على مستوى الحكومات والشعوب، مشيرة إلى ضرورة استثمار التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في كافة المجالات الإبداعية بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

من جانبها ، أشادت السفيرة بعمق العلاقات العلاقات الثنائية الفعاليات التي تشتريها في إثراء الأنشطة الثقافية المشتركة بين الشقيقين.

الأنشطة الثقافية التعاون الثقافي التعاون الثقافة المصرية الحراك الثقافي الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضة بالأرقام

ترشيحاتنا

سامح شكري: استمرار التواصل مع الأطراف كافة في السودان لتفادي الحرب الأهلية

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

قصة اكتشاف الكوكب الأكثر غموضا.. هذا ما وجدوه على سطحه

أسعار الريال السعودي اليوم في مصر

مقتل شخص في حادث بمحطة تخصيب يورانيوم روسية

بعد غيابها بسبب المرض.. سوما تعود للساحة الغنائية مجددا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيقاف إنتاج نوع شكولاتة منتشر بالأسواق بعد اكتشاف مفاجأة صادمة

بعد إنهاء مباراة القمة 126| رسميًا.. تفاصيل عقد أوروبي لخطف نجم الأهلي

بعد الهجوم على فيفي عبده.. ماذا يحدث لكبار السن عند الرقص؟

سعر غير متوقع لإطلالة رجوة زوجة الأمير الحسين| لن تصدق

فيديو

انفصال نسرين طافش عن زوجها للمرة الثانية في 6 شهور «فيديوجراف»

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ