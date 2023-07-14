لتكثيف الأنشطة الإبداعية.. وزيرة الثقافة تلتقي سفيرة البحرين بالقاهرة

التقت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية، وذلك لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية والإبداعية بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.



‎وخلال اللقاء، هنأت الدكتورة نيفين الكيلاني السفيرة فوزية زينل على تعيينها سفيرة لبلادها لدى مصر، متمنيةً لها النجاح والتوفيق في أداء مهام عملها الجديد، مثمنة عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



‎كما أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني الارتباط الوثيق وتقارب الرؤى بين البلدين الشقيقين على مستوى الحكومات والشعوب، مشيرة إلى ضرورة استثمار التعاون الثقافي وتبادل الخبرات في كافة المجالات الإبداعية بما يليق بتاريخ وتراث البلدين.

من جانبها ، أشادت السفيرة بعمق العلاقات العلاقات الثنائية الفعاليات التي تشتريها في إثراء الأنشطة الثقافية المشتركة بين الشقيقين.