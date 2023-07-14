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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أمي في العناية المركزة.. إسلام إبراهيم: الدعاء يغير الأقدار

اسلام ابراهيم
اسلام ابراهيم

أعلن الفنان إسلام إبراهيم، دخول والدته العناية المركزة وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع “الفيسبوك”.

 

وكتب إسلام إبراهيم: “ أمي في العناية المركزة ..نسألكم الدعاء .. الدعاء يغير الأقدار”.

 

وعلى جانب آخر، يشارك الفنان إسلام إبراهيم  في أجدد أعماله السينمائية "ع الزيرو" وعبّر إسلام إبراهيم عن سعادته بتجربة فيلم "ع الزيرو" التي يخوض خلالها أجدد بطولاته السينمائية أمام النجم محمد رمضان، واصفا إياها "بمغامرة" جديدة في مسيرته حيث يجسد دورا مختلفا تماما عن أدواره الدرامية والسينمائية السابقة.

صديق محمد رمضان.. إسلام إبراهيم ينضم لأبطال فيلم ع الزيرو

إسلام إبراهيم: فيلم "ع الزيرو" مغامرة مختلفة مع محمد رمضان

تفاصيل دور إسلام إبراهيم
وكشف إسلام إبراهيم في تصريحات صحفية عن تفاصيل دوره قائلا: "أجسد شخصية نبيه، وهو مساعد جي جي محترف ورفيق دربه شخصية البطل محمد رمضان الذي تردي به الأقدار ليكون "دي جي" مشهور، وشخصيتي تحمل العديد من المفاجآت في حبكة الفيلم، وأعد الجمهور بفيلم مختلف وقصته غير معتادة".

 

أبطال فيلم ع الزيرو

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف دسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

 

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