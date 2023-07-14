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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أفشة يحتفل مع المتابعين بفوز الأهلي على الزمالك1

أفشة
أفشة

احتفل محمد مجدي أفشة، لاعب نادي الأهلي، بالفوز أمام الزمالك بأربعة أهداف لهدف، خلال المباراة التي جمعتهما أمس الخميس، من مسابقة الدوري المصري.

ونشر أفشة صورًا له من داخل الملعب، وهو يحيي جماهير القلعة الحمراء، وعلق علي الصور كاتبًا: “جمعة مباركة”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بأربعة أهداف لهدف خلال المباراة التى جمعتهما امس الخميس، باستاد القاهرة الدولي في القمة 126، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 78 نقطة ويواصل على تربعه على عرش بطولة الدوري التى حسمها الأحمر مؤخراً بشكل رسمي ، فيما يتوقف رصيد الزمالك عند 59 نقطة ويبقي في المركز الثالث.

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