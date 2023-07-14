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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي: نحن في زمن ينتظرون المحترم يخطئ

نوال الزغبي
نوال الزغبي

وجهت الفنانة نوال الزغبي، رسالة غامضة من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “تويتر”، والتي اثارت الجدل بين متابعنينها على السوشيال ميديا.

وكتبت نوال الزغبي: “‏نحن في زمن ينتظرون المُحتَرم لكي يخطئ حتى يثبتوا للناس أنه غير مُحترم”، وذلك دون ان توضح اي تفاصيل اخرى.

وكانت نوال الزغبي، قد تعرضت لهجوم شرس نتيجة ظهورها فى إحدى المناسبات فى رمضان وهى تحتسى كأسا من الكحول وهو الأمر الذى آثار ضحة كبيرة.

وردت نوال الزغبي على ما أثير لكشف الحقيقة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر : "اوّل شي هيدا الكاس مش لإلي، للشخص اللي قاعد على رأس الطاولة!!!! ومين قلّو إنو كحول!!! شو هالعالم هيدي ولو".

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أعمال نوال الزغبى الغنائية 

حققت الفنانة نوال الزغبي ، أكثر من 6 ملايين مشاهدة بكليب عكس الطبيعة، بعد طرحه يوم الأربعاء 13 أكتوبر الماضي عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.

كليب “عكس الطبيعة” للفنانة نوال الزغبي، من كلمات: احمد حسن راؤول، ألحان: احمد زعيم، توزيع: شريف قاسم، مكس وماستر: محمد جودة.

 

 

نوال الزغبي الفنانة نوال الزغبي تويتر السوشيال ميديا زعيم عكس الطبيعة

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