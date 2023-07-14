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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تستقبل سفيرة البحرين بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

استقبلت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بمكتبها، بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين البلدين على المستوى الثقافي.

تناول اللقاء، مناقشة أطر تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الثقافة المصرية، ونظيرتها البحرينية، بالمجالات الثقافية المتعددة.، حيث تم الاتفاق على أهمية تكثيف تبادل الأنشطة الفنية والثقافية، وكذلك الاستعانة بالخبرات المشتركة، والمشاركة  بالمهرجانات والملتقيات والفعاليات الثقافية المتعددة التي تُقام في البلدين.

ورحبت وزيرة الثقافة، بالسفيرة البحرينية، مؤكدة على عمق العلاقات بين الشعبين المصري والبحريني على كافة الأصعدة، متمنية للسفيرة دوام التوفيق والنجاح في مهمتها الجديدة .

ومن جانبها، أعربت سفيرة البحرين بالقاهرة،عن سعادتها بلقاء وزيرة ثقافة مصر، معربة عن تطلعاتها  لزيادة التعاون، والتبادل الثقافي، بين مصر والبحرين، خلال الفترة المُقلبة ، مشيرة إلى قوة العلاقات الوثيقة، والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين الشقيقين.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة العاصمة الإدارية الجديدة لسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين بالقاهرة سبل التعاون بين البلدين

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