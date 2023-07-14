السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس جنوب أفريقيا

التقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بمقـر إقامتـه بجوهانسبرغ مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان .

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية؛ فقد قـدم مالك عقـار شـرحاً لتطورات الأوضاع في السودان والانتهاكـات التي ترتكبهـا مليشـيا التمــرد.

كما استعرض المساعي والمبادرات الأفريقيـة والعربيـة وموقـف الحكومـة مـن تلك المساعي خاصـة مـا يتصل باللجنـة الرباعية التابعـة لمنظمـة الايقـاد وموقـف السودان مـن تلك الرباعية ومسـار جدة وكذلك جهـود دول جـوار السـودان المتمثـل فـي اجتمـاع قمـة دول جـوار السودان الذي إنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم .

وعبر الـرئيس رامـا فـوزا عـن شكره للقيادة السودانية وحرصها على اطلاعه على حقيقـة مـا يجـري في السـودان معرباً عـن تـضامنه مع السودان، متمنياً أن تعـود الأوضـاع إلى طبيعتهـا.

كما أكد على أهمية حل المشكلة بواسطة السودانيين وتعزيز الـدور الأفريقي في دعم مساعي السودانيين في التوصل إلى حلول ناجعة .

وتناول نائب رئيس مجلس السـيادة فـي حديثـه مع الـرئيس رامـا فـوزا التعــاون في مجال التدريب؛ وفي هذا الإطـار وجـه الـرئيس راما فـوزا المسئولين في وزارة الخارجية الشروع فوراً في توفير فرص تـدريب في مجالي الإدارة والدبلوماسية واتفق الجانبان على متابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع جوهانسبرج.

