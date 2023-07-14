عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي رئيس جنوب أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا  بمقـر إقامتـه بجوهانسبرغ مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان .

وبحسب بيان صادر عن القوات المسلحة السودانية؛ فقد قـدم مالك عقـار شـرحاً لتطورات الأوضاع في السودان والانتهاكـات التي ترتكبهـا مليشـيا التمــرد.

كما استعرض المساعي والمبادرات الأفريقيـة والعربيـة وموقـف الحكومـة مـن تلك المساعي خاصـة مـا يتصل باللجنـة الرباعية التابعـة لمنظمـة الايقـاد وموقـف السودان مـن تلك الرباعية ومسـار جدة وكذلك جهـود دول جـوار السـودان المتمثـل فـي اجتمـاع قمـة دول جـوار السودان الذي إنعقد بالعاصمة المصرية القاهرة اليوم .

وعبر الـرئيس رامـا فـوزا عـن شكره للقيادة السودانية وحرصها على اطلاعه على حقيقـة مـا يجـري في السـودان معرباً عـن تـضامنه مع السودان، متمنياً أن تعـود الأوضـاع إلى طبيعتهـا.

كما أكد على أهمية حل المشكلة بواسطة السودانيين وتعزيز الـدور الأفريقي في دعم مساعي السودانيين في التوصل إلى حلول ناجعة .

وتناول نائب رئيس مجلس السـيادة فـي حديثـه مع الـرئيس رامـا فـوزا التعــاون في مجال التدريب؛ وفي هذا الإطـار وجـه الـرئيس راما فـوزا المسئولين في وزارة الخارجية الشروع فوراً في توفير فرص تـدريب في مجالي الإدارة والدبلوماسية واتفق الجانبان على متابعة ما تم الاتفاق عليه في اجتماع جوهانسبرج.
 

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: نرحب بأي دور لمصر لحل الأزمة السودانية

مجلس السيادة السوداني: نحلم بحل كل القوات غير الوطنية وبناء جيش موحد

السودان السيادة الانتقالي العاصمة المصرية القاهرة القوات المسلحة السودانية جوار السودان جوهانسبرج دول جوار السودان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

عضو مجلس إدارة نادي الزمالك يتقدم باستقالته

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

أخبار الرياضة.. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي.. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي

كوبري للأهلي ؟ | مدرب ميتيلاند السابق يكشف سر فشل رحلة احتراف إمام عاشور.. خاص

سحر أسود.. تعليق رئيس الزمالك بعد خسارة القمة.. واللاعبون يطالبون بالمستحقات

موضوعات متعلقة

نائب رئيس السيادة السوداني لـ أبوالغيط: المبادرات الدولية تعثرت في تسوية النزاع

السيادة السوداني: الرئيس السيسي وعد بتسهيل كل الإجراءات أمام العالقين على الحدود

ترشيحاتنا

موجة حر استثنائية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ6 أيام المقبلة

ألمانيا تفتح أبوابها لـ شباب مصر للعمل في شركاتها

تنسيق كليات علمي علوم 2023 .. بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة

تفاصيل ضبط رئيس مجلس إدارة شركة بترول قتل طليقته رميا بالرصاص

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

ضربة قاصمة لتل أبيب.. كبار مسؤولي التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل يخططون للاستقالة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

9 علامات تكشف نقص فيتامين د عند النساء.. تعرف عليها

مش بياكلوا أي حاجة؟| هذه الأبراج تختار طعامها بعناية

بعدت عن الألوان الكئيبة| ناقد موضة يعلق على فستان نانسي عجرم في قبرص

أغنية لعبدالحليم حافظ بصوت آلاف المغاربة.. قصة حفلة بطلها الجمهور| شاهد

فيديو

موجة حارة تضرب البلاد والأرصاد تحذر .. تفاصيل بالفيديو

الذهب يتراجع بقوة والدولار ينهار لأول مرة منذ 2022.. فيديو

بعد 24 ساعة من صورته الأخيرة.. حقيقة وفاة الفنان إيمان البحر درويش

آيقونة البحار .. أكبر سفينة في العالم تبحر في أكتوبر المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ