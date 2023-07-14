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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خاص|ناس بتشتغل مالهاش علاقة بالمهنة.. سميرة محسن: اعتزلت الفن نهائيا

الفنانة سميرة محسن
الفنانة سميرة محسن

أكدت الفنانة الكبيرة سميرة محسن، اعتزالها الفن نهائياً واكتفائها بالتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

 

وقالت الفنانة سميرة محسن، في تصريح لـ “صدى البلد”: “أنا معتزلة الفن منذ 3 سنوات وثابته على موقفي، الممثل بيستهلك وبيجيله الورق على الهوا مبيعرفش يعمل دراسة للشخصية وفيه ناس  بتشتغل مالهمش علاقة بالمهنة .. أنا هكتفي بإني أطلع أجيال جديدة موهوبة، وأعلم جيل جديد”.

 

كما أضافت:" فيه ناس بتعتزل وبترجع في قرارها، لكن أنا من الناس اللي مش بترجع في قراراتها".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق اسم سميرة محسن على دورته الثامنة

يذكر أن اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي الدكتور الفنانة سميرة محسن لإطلاق اسمها على الدورة الثامنة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر  ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار: ( باليقين نصنع المستحيل).

 

وأعربت الدكتورة سميرة محسن عن سعادتها أن تحمل الدورة الثامنة اسمها خاصة أنها لم تتوقع هذا الاحتفاء من مهرجان شرم الشيخ الدولي أو أى مهرجان آخر، موضحة أن إخلاص وتفاني الإنسان في عمله هو ما يحقق له النجاح والتميز، وهو ما يقدمه بشكل جيد للجميع.

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