السوشيال ميديا.. إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. إلهام شاهين: مبروك للأهلاوية ديما رافعين رأس الرياضة في مصر

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، عن إيقاف ثلاثي نجوم النادي الأهلي في المباراة القادمة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وكتب أحمد حسن: “غياب محمد هانى و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم عن مباراة الاهلى القادمة بسبب الايقاف لتراكم الانذارات”.

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

جه رجل الأعمال نجيب ساويرس، رسالة إلي حسين الشحات، لاعب نادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب نجيب ساويرس: “أحلي حسين.. بطلنا”.

إلهام شاهين: مبروك للأهلاوية.. ديما رافعين رأس الرياضة في مصر

هنأت الفنانة إلهام شاهين، النادي الأهلي لفوزه علي نادي الزمالك بمباراة القمة بأربعة أهداف لهدف، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها “انستجرام”: “مبروك للأهلاوية اللي ديما رافعين رأس الرياضة في مصر”.