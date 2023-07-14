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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بصي يا طنط.. رد ناري من ياسمين عز على سخرية متصلة بشأن الحجاب

الإعلامية ياسمين
الإعلامية ياسمين عز

أجابت الإعلامية ياسمين عز، عن سؤال “انتي جايه تعلمينا نعمل لفات طرح من سنة ٢٠٠٥؟”، حيث قامت بعمل فقرة لارتداء لفات طرح فى إحدي حلقاتها ببرنامج “كلام الناس" المذاع عبر فضائية “mbc masr”، قائلة: “إنه بعد النجاح الهائل والمنقطع النظير لفقرة لفات الطرح والحجاب الذى قمت به منذ فترة، كنت وعدتكم أننا سنقوم بفقرة عن الجيبات الجينز، اللي رجعت موضتها تاني”.

وأضافت الإعلامية ياسمين عز: “عارفني طالما وعدت لازم أوفي، فبمناسبة فقرة لفات الطرح أنا هعملكوا النهاردة الجيبات الجينز، وهعمل كدا علشان البنات اللي بيلبسوها وللي حطينها فى الرف بقالهم 15 سنة تطلعها وتلبسها توفيرا وأنها موضة فى أكبر المحلات، وكنت لسة مسافرة خارج مصر محل ماركة كبيرة منزل جيبة جينز فاتحة من قدام”.

وتابعت الإعلامية ياسمين عز: “استوقفني تعليق لمدام فاضلة فيما يخص فقرة لفات الطرح بتقولي فيه إنتي جاية تعلمينا لفات طرح من 2005، بصي يا يا طنط أنا فى 2005 كنت فى المدرسة قاعدة لابسة شرابي أو كور اللي كنتي بتلبسيهم لبنتك علشان أنا أد بنتك، وباكل سندوتش الفينو بالجبنة الرومي أو جبنة بالخيار والزيتون ، ومكنتش أعرف أني هطلع مذيعة أعملك لفة حجاب فى 2023 وتيجي تتريقي، أنا فى 2005 كنت بلبس مريلة”.

لإعلامية ياسمين عز ياسمين عز كلام الناس لفات طرح فقرة لارتداء لفات طرح

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