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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. صاحبة أغنية مخصماك تكشف أسرارا جديدة مع ياسمين عز

بوستر مخصماك
بوستر مخصماك

تحل المطربة نوال ضيفة على برنامج "كلام الناس" التي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة “إم بى سى” اليوم  الجمعة الساعة السادسة مساءً.

 

ومن المقرر أن تتحدث نوال عن نجاح أغنيتها الأخيرة "مخاصماك" حديث السوشيال ميديا مؤخرا، كما تحمل الحلقة عددا من المفاجآت، بجانب عدد من الاسرار الخاصة بها.

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وتقول كلمات أغنية مخاصماك: “مخاصماك وابعد عنى انا مش طيقاك سيبنى مش عايزه ابقا معاك متورينيش وشك تانى، مخصماك مجنون بجد انا مش فهماك مش عايزه عينى تكون شيفاك ولا اسمع صوتك ف ودانى”.

يذكر أن حلت الفنانة شهيرة ضيفة على الإعلامية ياسمين عز ضمن حلقة جديدة من حلقات برنامجها الشهير كلام الناس والمذاع عبر فضائية mbc.


وقالت " شهيرة" خلال استضافتها ببرنامج كلام الناس والمذاع عبر فضائية mbc  مصر، إن زوجها الراحل الفنان محمود ياسين تفاجأ بقرار اعتزالها ولم يصدق وقتئذ بهذا الأمر لأنه يعلم جيدا حبها للتمثيل والفن وعقبت "سمع زغاريد وهو فى مكتبه وعرف بعدها أنها ستقوم بارتداء الحجاب واعتزال التمثيل ".


وتابعت أنها اعتزلت الفن بهدف التقرب من الله أكثر والتفرغ للدين وقراءة القرآن ، والمناجاة والتحدث مع الله وأن تبتعد عن الفن تماما لأنه كانت تعشق عملها وكان يشغلها عن الصلاة ، لافتة إلى أنها زوجة مثالية واهتمامها كبيرا بالبيت وأبنائها .

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