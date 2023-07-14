صاحبة أغنية مخصماك تفاجئ جمهورها بجنسيتها الحقيقية

قالت الفنانة نوال عبد الشافي، صاحبة أغنية “مخصماك”، إنها مغربية وليست مصرية، معقبة: “ناس كثيرون مكنتش تعرف يمكن علشان طريقة أغنية مخصماك وأنها كانت مصرية صرف”.

وأضافت الفنانة نوال عبد الشافي، خلال حوارها ببرنامج “كلام الناس” المذاع عبر فضائية “mbc masr”، تقديم الإعلامية ياسمين عز: “المغرب بلد رائع وجميل جدا، ولدينا ملك عظيم ربنا يطول فى عمره، ولدينا شعب رائع مضياف كريم وسميع، وأنا محظوظة أني مغربية”.

وتابعت الفنان نوال عبد الشافي: “مصر تعتبر بلدي الثاني وأعتبرها منزلي، وأخدت لكنة مصر من أغينة مخصماك لأني بروج كتير لمصر ولكني مش عايشة فيها، وقررت أني أغني هنا”.