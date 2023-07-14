أطلق النار على طليقته .. بيان عاجل من البترول بشأن حادث التجمع

نفي حمدى عبدالعزيز المستشار الاعلامي والمتحدث الرسمى لوزارة البترول والثروة المعدنية، علاقة مرتكب حادث التجمع الخامس بقطاع البترول.

وأضاف “عبدالعزيز” في بيان منذ قليل، أن المتهم بارتكاب الواقعة يعمل فى شركة خاصة لا علاقة لها بأي من الشركات التابعة لقطاع البترول.

وكانت بعض المواقع الاخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي قد نشرت اخبارا ومعلومات غير دقيقة تفيد علاقة مرتكب حادث إطلاق النار على طليقته بمنطقة التجمع الخامس بقطاع البترول، وهو غير صحيح على الإطلاق.

شهدت القاهرة الجديدة جريمة قتل بشعه ، عندما أطلق شخص الرصاص على طليقته بسبب خلافات حول المسكن ، وأيضا خلافات مالية حول شراكة بينهما ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

‏تلقي قسم شرطة التجمع الخامس بلاغاً من الاهالي بالعثور على جثة سيدة غارقة في دمائها، وعلى الفور أن انتقل رجال المباحث إلى محل الجريمة، وبالفحص والتحري وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن شخص اطلق الرصاص عليها من سلاح ناري ليصيبها بطلقتين في الرقبة ولاذ بالفرار.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، تم تحديد الشخص وهويته وألقى القبض عليه ، وضبط السلاح المستخدم في الواقعة (المرخص ) وتولت النيابة التحقيق.