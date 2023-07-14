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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نار احتفالات سان فيرمين تصيب العشرات في إسبانيا

احتفالات سان فيرمين
احتفالات سان فيرمين تتسبب في إصابة العشرات بـ إسبانيا

في إطار احتفالات سان فيرمين التي تُقام سنويا بين 6 و 15 يوليو في سان فيرمين في بامبلونا، شمال إسبانيا، أصيب 6 أشخاص، اليوم الجمعة. 

صرحت ناطقة باسم المستشفى الجامعي في نبرة مارتا مارتان بإنّ الجولة الأخيرة من إطلاق الثيران التي استمرت أكثر من دقيقتين بقليل، تسببت بجرح 6 أشخاص نُقلوا إلى المستشفى.

احتفالات سان فيرمين

وأضافت الناطقة باسم المستشفى الجامعي في نبرة مارتا مارتان  أنه لم تكن أي إصابة ناجمة عن نطحة ثور، وأن  أحد الجرحى شُخّص بـ"كدمة في الصدر" فيما تعرّض جريح آخر لـ"إصابة في الرأس"، حسبما ذكرت "رويترز". 

ولفت التقرير إلى وصول إجمالي عدد المصابين في إطار هذه الاحتفالات التي تستقطب سياحا من مختلف أنحاء العالم، إلى 35 شخصا، علما بإنه لم تُسجَّل أي إصابة خطرة.
 

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