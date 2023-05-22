263 رأس حيوان.. ثور يتسبب في نهاية مأساوية لمربي بريطاني

تسبب ثور من بين 263 رأس حيوانا متنوعا في مزرعة على مساحة 158 فدانا في نهاية مأساوية لـ “مربي مواشي بريطاني” في سانت إيسي بمقاطعة كورنوال البريطانية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الصن” البريطانية، اليوم الاثنين، لاحظت عائلة العجوز البريطاني، آلان فاج، 76 عاما اختفائه عن الأنظار حتي وجدته ميتا داخل حقل مزرعته.

ثور ينهي حياة مربيه

وبينت التحقيقات أن العجوز الذي يعمل مربي مواشي توفي نتيجة إصابة بالغة في صدره قبل وصول المسعفين والتي نتجت عن سحق الثور له بقدميه.

وبعد وفاة العجوز المأساوية، قال المفتش التنفيذي للصحة والسلامة بالمقاطعة البريطانية، سيمون جونز إن المربي وزوجته أدارا مزرعة ممتازة ذات معايير عالية جدا في التعامل مع الماشية ورعاية الحيوانات.