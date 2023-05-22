كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا..فيديو وصور

تسبب كلب هاسكي في أضرار كبيرة داخل ملجأ للحيوانات في مقاطعة كولبير الأمريكية إثر هروبه من قفصه في حالة غير طبيعية.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الاثنين، لاحظ مدير الملجأ بشكل مفاجىء وجود كلب الهاسكي في مكتبه يمزق الأثاث والستائر ومحتويات مكتبه.

وأشار مدير ملجا الحيوانات إلى أن كلب الهاسكي المسمي “تتيان” وعمره 4 سنوات، تسبب في أضرار بقيمة 2000 دولار وأخرج كلبين أيضا بعد هروبه من قفصه.

كلب هاسكي

ولفت مدير ملجأ الحيوانات الأمريكي، 36 عاما إلى أن هذه أول مرة يهرب فيها كلب من قفصه مسببا حجم هذا الأضرار مما دفعته إلى نشر صور الهاسكي على أمل إيجاد عائلة تتبناه، كما أنشا صندوق تبرعات لإصلاح ما أفسده الكلب.

واختتم مدير ملجأ الحيوانات بإن ترتيب مكتبه استغرق 5 ساعات من الموظفين.

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا

كلب هاسكي يتسبب في أضرار بالآلاف داخل مأوي للحيوانات بأمريكا