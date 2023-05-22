اتهام شابة أمريكية بإنهاء حياة مولودها داخل مكان صادم بمستشفى.. تفاصيل

اتهمت شرطة مدينة أرتيسيا، إحدى مدن مقاطعة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية شابة تبلغ من العمر 19 عاما بإنهاء حياة طفلها حديث الولادة داخل مكان صادم بمستشفي.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الاثنين، قامت إكس تريفيزو، بإنهاء حياة مولودها الجديد بوضعه في سلة مهملات بأحد المستشفيات حيث عثر عليه ميتا فيما بعد.

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ولفتت الصحيفة إلى أن الفتاة دخلت المستشفي في هذا الوقت مدعية بأنها مصابة بألم في الظهر لكنها تواجه حاليا تهمة القتل العمد لطفل من الدرجة الأولى عندما حبست نفسها في حمام المستشفي لفترة طويلة.

وعلق أحد المسعفين في المستشفي: "لقد وضعت الطفل في سلة المهملات ثم وضعت بطانة نظيفة أخرى فوقه حتي انهت حياته واكتشفاه فيما بعد.

وحسبما ذكرت صحيفة “نيويوك بوست” الأمريكية قالت الفتاة: “آسفة خرج مني الطفل، ولم أكن أعرف ماذا أفعل” بينما عقلت والدتها: "لقد طلبت منك يا حبيبي أن تخبريني الحقيقة!".

وأشار محامي الفتاة جاري ميتشل إلى أن الفتاة ليس لها سجل جنائي ولا ينبغي أن تواجه تهمة “القتل العمد”.

اتهام شابة أمريكية بإنهاء حياة مولودها داخل مكان صادم بمستشفي