شاب يركب على ثور يسبب فوضى في شوارع الهند.. فيديو

انتشر مقطع فيديو صادم على نطاق واسع قبل أيام قليلة يظهر شابًا يركب على ثور في أحد الشوارع الهندية.

حاول الشاب المخمور إنشاء فيديو لنشره على السوشيال ميديا، مما جعله يواجه دعوى قضائية، بعدما ألقت الشرطة الهندية القبض عليه.

الحادث لم يخلق فوضى في منتصف الليل فحسب، بل أدى إلى اتهامات وبلاغات كثيرة، تضمنت إساءة التصرف مع الحيوانات.

وقالت قوة الشرطة إنه تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشاب، وتم تحذيره من محاولة مثل هذه الأعمال المثيرة مع الحيوانات في المستقبل.

وصفت شرطة أوتارانتشال الواقعة التي وقعت في وقت متأخر من الليل في تغريدة هندية عند ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية تقول: "مع العلم بالفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول شاب مخمور يركب ثورًا في تابوفان بمدينة ريشيكيش، في وقت متأخر من الليل، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشباب، وتم تحذيره من إساءة التصرف مع الحيوانات بهذه الطريقة في المستقبل".