حصد 4 ألقاب| من هو أسامة شيتة الذي يتنافس الزمالك مع نادي سويسري على ضمه؟

ذكرت شبكة "dzfoot" الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية، أن نادي الزمالك ينافس مع نادي لوجانو السويسري على ضم لاعب الوسط أسامة شيتة مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صراع شديداً بين الناديين

ويعتبر شيتة، الذي يلعب حالياً في صفوف فريق أولمبياكوس اليوناني، من أبرز اللاعبين في الدوري اليوناني، ويتمتع بمهارات فنية عالية في اللعب وقدرة على صناعة الأهداف.

ومن المنتظر أن يكون الصراع شديداً بين الناديين من أجل الفوز بخدمات اللاعب الشاب في الفترة المقبلة.

عقد اللاعب الجزائري

وينتهي عقد اللاعب الجزائري صاحب الـ 26 عامًا مع نادي اتحاد العاصمة الجزائري بنهاية موسم 2022/2023، مما يتيح الفرصة لأي فريق آخر التعاقد معه بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

حياته الكروية

وبدأ اللاعب حياته الكروية في قطاع الناشئين في نادي مولودية الجزائر وتم تصعيده إلى الفريق الأول في عام 2013 وهو يبلغ من العمر 17 عامًا، ومن ثم انتقل بعد 4 مواسم إلى نادي اتحاد العاصمة الجزائري، وهو يلعب في مركز خط الوسط المدافع.

وتم نشر تقرير يفيد بأن اللاعب الجزائري أسامة شيتة، الذي ينشط في مركز خط الوسط المدافع، سجل حضوره في 173 مباراة مع فرق الدوري الجزائري، حيث لعب 43 مباراة مع فريق مولودية الجزائر وصنع هدفين، قبل أن ينتقل إلى نادي اتحاد العاصمة حيث لعب 130 مباراة وسجل هدفين.

وتم تدعيم المنتخب الجزائري بموهبة شيتة في نوفمبر 2018، إلا أن إصابته حالت دون مشاركته في بعض المباريات.

حصل على 4 ألقاب

ومن الملفت للنظر أن شيتة حصل على 4 ألقاب خلال مسيرته الكروية، حيث فاز ببطولتي الكأس مع مولودية الجزائر في موسمي 13/14 و 15/16، والكونفدرالية مع اتحاد العاصمة في نسخة 2023، والدوري الجزائري مع اتحاد العاصمة في موسم 18/19.