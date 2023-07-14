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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد الباز: ترديد الجمهور المغربي أغنية عبد الحليم رسالة إلى الفنانين المصريين

محمد الباز
محمد الباز

عرض الدكتور محمد الباز،  مقطع فيديو رصد تفاعل الجمهور المغربي مع أغنية "جانا الهوا جانا" للراحل عبد الحليم حافظ، في جزء من حفل أقيم في الدار البيضاء.


وعلق "الباز"، على الفيديو، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الجمهور المغربي يغني أغنية مصرية بإيقاعها لحنها بدون أي نشاذ، مشيرا إلى أن الجمهور المغربي ظهر وهو يغني بحالة من الحب والحماس والحنين.


وتابع: "اللى بتنتجه مصر من فنون وثقافة فرض نفسه على الثقافة العربية والأجيال الجديدة أيضا، ولو نظرنا للفيديو سنجد، أن هناك شباب وبنات صغار في السن، يحفظ الأغنية ويرددها، رغم مرور كل هذه العقود على إنتاج هذه الأغنية".


ولفت إلى أن هذا الفيديو يقدم رسالة إلى فنانينا وشعرائنا وملحنينا، بأن يعملوا بجهد كبير لأن ما يقدموه سيعيش مع الناس لو كان المنج جيدا.


وأشار إلى أن مصر أبدعت وتبدع الآن أيضًا، وتوجه رسالة للجميع بأننا قابضون على إنتاج الثقافة والفن الجيد، وسنظل هكذا طوال الوقت.


وأردف: "هذا المشهد أيضًا يمنحنا مزيد من الثقة، ويجعلنا ننظر لتراثنا بشكل مختلف، ونقول ايه الروعة والحلاوة دي، وأي حد حط المشهد ده قدامه وهو بيفكر ينتزع الريادة من البلد دي".

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