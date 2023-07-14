عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسهم أوروبا تسجل أفضل أداء أسبوعي في 3 شهور

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

سجلت الأسهم الأوروبية انخفاضاً طفيفاً عند الإغلاق اليوم الجمعة، لكن ذلك لم ‏يمنعها من تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة المئوية في أكثر من ثلاثة شهور ‏وسط آمال بأن يسمح انحسار التضخم لمجلس الاحتياطي الفدرالي بالتوقف قريبا ‏عن رفع الفائدة.‏

وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء “سي ان بي سي عربية”، أغلق المؤشر ستوكس600 للأسهم الأوروبية منخفضا 0.1% اليوم بعد ارتفاعه ‏على مدى خمس جلسات. وتراجعت أسهم النفط والغاز 2.1% بفعل تراجع أسعار ‏النفط.‏

لا يستطيع صعود الدرج.. ترامب يسخر من بايدن بسبب سقوطه المتكرر

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

وصعد المؤشر نحو 3% هذا الأسبوع مسجلاً أفضل أداءٍ أسبوعي منذ نهاية مارس ‏ومعوضاً جميع خسائر الأسبوع الماضي تقريبا.‏

وغذت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التكهنات بدخول الاقتصاد مرحلة ‏انكماش الأسعار واحتمال أن يتوقف الفدرالي الأميركي عن التشديد النقدي قريبا ‏بعدما يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس في يوليو.‏

وارتفع مؤشر قطاع التكنولوجيا 6% خلال الأسبوع مسجلاً أفضل أداء منذ يناير ‏كانون الثاني. وأغلق المؤشر عند أعلى مستوياته منذ أواخر يناير ‏‏2022.‏

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1% خلال اليوم لكنها ظلت ثاني أفضل القطاعات ‏أداء خلال الأسبوع بمكاسب قدرها 5.7% مع صعود أسعار المعادن بفضل هبوط ‏الدولار.‏

وتراجعت أسهم شركات الاتصالات 1.3% مع هبوط أسهم نوكيا أكثر من 9% ‏بعدما قلصت توقعاتها لنتائج العام بأكمله.‏

الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة التضخم الاحتياطي الفدرالي رفع الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

ترشيحاتنا

اركب البوكس.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

موعد رأس السنة الهجرية وهل الهجرة النبوية في المحرم؟ الإفتاء تحسم الجدل

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ