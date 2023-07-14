عصام النجار يطلق كليب "وراي" من ألبومه الجديد

أطلق المطرب الأردني عصام النجار ألبومه الغنائي الجديد "وراي"، والذي يضم 6 أغنيات مع "يونيفرسال أرابيك ميوزيك".

وتعاون عصام النجار لأول مرة مع نجمة الموسيقى المغربية منال والدي جي العالمي ريهاب R3ab عبر أغنية الألبوم الرئيسية "وراي" والتي أطلقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في المغرب بمدينة كازابلانكا مع المخرج Jon Primo بطريقة مبهجة وإيداعية تعكس جماليات الطبيعة المغربية وسحر مبانيها التاريخية.

ألبوم عصام النجار

ويضم الألبوم روائع في جعبته ست أغنيات أطلقها عصام النجار بشكل منفرد، من بينها أغنية "TMO" التي حققت نجاح جماهيري وعالمي واسع المدى وتعاون فيها مع النجم المصري محمد رمضان ومغني الراب العالمي Gims، إضافة لأغنيات "ترجعيلي" و"أنساكي".

وعن "وراي" قال عصام النجار: "إنّ العمل على هذا الألبوم كان من أصعب التحديات الفنية التي قمت بها مؤخراً، بخاصة بعد طرحي ألبوم "بريء" مررت بفترة صعبة جداً على الصعيدين الشخصي والعاطفي، ما أثر كثيراً على صحتي النفسيّة وكانت الموسيقى هي الوسيلة والعلاج لأتخطى هذه المرحلة، لذا ترجمت من خلال هذا الألبوم كل المشاعر التي كانت بداخلي وأطلقت عليه عنوان "وراي" لأنني أردت أن أنسى كل هذه الفترة وأمضي قدماً وأركز على حياتي وفني".



كما أضاف عصام النجار: "هذا الألبوم يُحاكي تسلسل المراحل النفسية التي مررت بها ويصف التقلبات العاطفية بعد علاقة حقيقية انتهت بشكل مفاجىء بدءاً من أغنية " ترجعيلي" إلى "وراي" وهي الأغنية الأقرب إلى قلبي في الألبوم لأنها تجسد بشكل كبير تصالحي النفسيّ مع هذه المرحلة". وكتب النجار كلمات الأغنية الرئيسية بمشاركة العالمي مساري الذي تولى مهمة إنتاج الألبوم.

بينما كشفت الفنانة المغربية منال أنها كانت في باريس عندما استمعت لأغنية "وراي" للمرة الأولى وكانت لحظة لا تنسى عندما تما إبلاغها أن عصام النجار يريدها أن تكون جزءاً من هذا العمل وشعرت بحماسة كبيرة عندما لمست الطاقة الجميلة التي تبثها الأغنية وباشرت بكتابة المقطع الخاص بها وسجلته في اليوم التالي".

في حين قال ريهاب: تعاونت مع عصام النجار للمرة الأولى من خلال ريميكس أغنيته"حضل أحبك"، وعندما بدأت العمل على أغنية "وراي" علمت أنها ستكون ناجحة ومميزة، ولا شك أن تعاون الفنانة المغربية "منال" معنا أضاف لمسة فنية خاصّة للأغنية".