عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عصام النجار يطلق كليب "وراي" من ألبومه الجديد

كليب عصام النجار
كليب عصام النجار

أطلق المطرب الأردني عصام النجار ألبومه الغنائي الجديد "وراي"، والذي يضم 6 أغنيات مع "يونيفرسال أرابيك ميوزيك". 

 

وتعاون عصام النجار لأول مرة مع نجمة الموسيقى المغربية منال والدي جي العالمي ريهاب R3ab عبر أغنية الألبوم الرئيسية "وراي" والتي أطلقها بشكل فيديو كليب تم تصويره في المغرب بمدينة كازابلانكا مع المخرج Jon Primo بطريقة مبهجة وإيداعية تعكس جماليات الطبيعة المغربية وسحر مبانيها التاريخية.

 

ألبوم عصام النجار

ويضم الألبوم روائع في جعبته ست أغنيات أطلقها عصام النجار بشكل منفرد، من بينها أغنية "TMO" التي حققت نجاح جماهيري وعالمي واسع المدى وتعاون فيها مع النجم المصري محمد رمضان ومغني الراب العالمي Gims، إضافة لأغنيات "ترجعيلي" و"أنساكي".

 

وعن "وراي" قال عصام النجار: "إنّ العمل على هذا الألبوم كان من أصعب التحديات الفنية التي قمت بها مؤخراً، بخاصة بعد طرحي ألبوم "بريء" مررت بفترة صعبة جداً على الصعيدين الشخصي والعاطفي، ما أثر كثيراً على صحتي النفسيّة وكانت الموسيقى هي الوسيلة والعلاج لأتخطى هذه المرحلة،  لذا ترجمت من خلال هذا الألبوم كل المشاعر التي كانت بداخلي وأطلقت عليه عنوان "وراي" لأنني أردت أن أنسى كل هذه الفترة وأمضي قدماً وأركز على حياتي وفني".
 

كما أضاف عصام النجار: "هذا الألبوم يُحاكي تسلسل المراحل النفسية التي مررت بها ويصف التقلبات العاطفية بعد علاقة حقيقية انتهت بشكل مفاجىء بدءاً من أغنية " ترجعيلي" إلى "وراي" وهي الأغنية الأقرب إلى قلبي في الألبوم لأنها تجسد بشكل كبير تصالحي النفسيّ مع هذه المرحلة". وكتب النجار كلمات الأغنية الرئيسية بمشاركة العالمي مساري الذي تولى مهمة إنتاج الألبوم.

 

بينما كشفت الفنانة المغربية منال أنها كانت في باريس عندما استمعت لأغنية "وراي" للمرة الأولى وكانت لحظة لا تنسى عندما تما إبلاغها أن عصام النجار يريدها أن تكون جزءاً من هذا العمل وشعرت بحماسة كبيرة عندما لمست الطاقة الجميلة التي تبثها الأغنية وباشرت بكتابة المقطع الخاص بها وسجلته في اليوم التالي".

 

في حين قال ريهاب: تعاونت مع عصام النجار للمرة الأولى من خلال ريميكس أغنيته"حضل أحبك"، وعندما بدأت العمل على أغنية "وراي" علمت أنها ستكون ناجحة ومميزة، ولا شك أن تعاون الفنانة المغربية "منال" معنا أضاف لمسة فنية خاصّة للأغنية".

عصام النجار المطرب الأردني عصام النجار منال والدي ألبوم عصام النجار أغاني عصام النجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأشيرة دخول جديدة إلى كندا تؤهلك للعيش هناك.. هذه شروطها

بعد رباعية الأهلي.. مرتضى منصور يقف أمام المحكمة من جديد بسبب الخطيب

مفاجأة .. الجزيرة الإماراتي يعلن رحيل بن شرقي

مش من حقه.. تفاصيل توبيخ مدرب الزمالك مدافعي الأهلي بالقمة 126

نجيب ساويرس يوجه رسالة إلي جوهرة هجوم الأهلي.. واللاعب يرد

رحيله عن الزمالك خلال ساعات | صحيفة أجنبية تعلن مفاجأة بشأن أوسوريو

بعد رباعية الأهلي.. تعليق مثير من طارق السيد نجم الزمالك

عناق وخناقة ونقل للمستشفى|7 مشاهد لافتة بقمة الأهلي والزمالك.. أكرم توفيق : خدنا الدوري وإمام

موضوعات متعلقة

معتز هشام: نيللي كريم قدمت لي نصائح كثيرة

طاهر أبو ليلة: كنت بخاف أقعد مع الناس ودخلت الوسط الفني بالصدفة

12 مسرحية للأطفال .. عروض مبهرة للأسرة في مهرجان جرش

نشاط للفنون الشعبية بالقاهرة والإسكندرية والعريش وجمصة

تحت شعار ويستمر الفرح.. تفاصيل حفلات مهرجان جرش

إنجي وجدان تتعاقد على فيلم بلموندو مع حسن الرداد

لطفي لبيب وخالد الصاوي ضيوف شرف "وش في وش"

معتز هشام يكشف كواليس تحضيره لشخصية ياسين في ليه لأ 3

ترشيحاتنا

اركب البوكس.. منشور مثير لشقيقة زوجة حسن شاكوش

موعد رأس السنة الهجرية وهل الهجرة النبوية في المحرم؟ الإفتاء تحسم الجدل

164.3 مليار جنيه فائضا في الموازنة العامة.. جهود الدولة للارتقاء بالاقتصاد المصري

البنك الأهلي يفوز على فيوتشر في الدوري

محمد هنيدي: علاء مرسي عصبي ومتهور.. وأحمد آدم صديق منذ سنوات طويلة

للاستثمار في مواد نادرة.. اتفاق بين «بن سلمان» ورئيس الوزراء الياباني| قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. الملكة رانيا تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

لو بتعاني من التثاؤب المستمر فأنت مصاب بهذه الأمراض.. لا تتغافل عنها

بعد فيديو العريس أثناء عقد القران.. كيف يصبح الرجل سندا لزوجته؟

ثعبان ضخم يثير رعب صائديه.. شاهد

فيديو

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

اتعرض عليا الغناء في فرح شعبي وعلاقته بالفتاة الكينية.. أبرز تصريحات محمد هنيدي

لم اكن مسلما شيعيا وحفظت القرآن .. جورج قرداحي يرد على حقيقة اعتناقه الإسلام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ