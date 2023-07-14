استشاري تخطيط عمراني: القضاء على 351 منطقة غير آمنة منذ 2014

تحدث الدكتور سعيد حسانين٫ استشاري التخطيط العمراني٫ عن جهود الدولة للقضاء على المناطق غير الآمنة.

وقال الدكتور سعيد حسانين٫ استشاري التخطيط العمراني٫ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، عبر فضائية "إكسترا نيوز": “المناطق غير الآمنة في مصر صُنفت إلى 4 أصناف٫ صنف منهم خطر على الحياة ومن الممكن أن يتسبب في فقدان العديد من الأشخاص لحياتهم٫ وصنف آخر وهو المؤثر على الصحة العامة للمواطن المصري وهنا يفتقد المواطن للحياة السليمة”.

وأضاف الدكتور سعيد حسانين٫ استشاري التخطيط العمراني٫: “النصف الثالث هو عدم الاستقرار وذلك من خلال الأراضي وضع اليد٫ وهنا الملكية تكون غير مستقرة وبالتالي حياة الإنسان غير مستقرة وغير رسمية”٫ مضيفا: “الصنف الرابع المناطق غير المخططة والتي كانت مفتقدة للعديد من الخدمات”.

وأشار الدكتور سعيد حسانين٫ استشاري التخطيط العمراني٫: “الدولة المصرية أعلنت في نهاية عام 2021 انتهاء مشكلة المناطق غير الآمنة في مصر بالكامل”٫ موضحا: “هناك تحرك من الدولة للانتهاء من المناطق العشوائية وغير المخططة في مصر بحلول عام 2030””٫ مضيفا: “استشاري التخطيط العمراني: منذ عام 2014 تم القضاء على 351 من المناطق غير الآمنة”.