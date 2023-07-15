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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية لقبول دفعة جديدة من الطلاب بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط التقديم في مدرسة الضبعة النووية متاح على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على:    http:// exis.emis.gov.eg 

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدرسة الضبعة النووية للطلاب المصريين الناجحين فى الإعدادية فى نفس العام، ويشترط ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 260 درجة.

ومن اهم شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية ألا تقل درجات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%، وبالنسبة للطلبة الذين يريدون التقديم في مدرسة الضبعة النووية من محافظة مطروح يشترط حصولهم على شهادة الإعدادية من مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يستمر باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية بمدنية الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2023 / 2024 إلكترونيا من جميع محافظات الجمهورية،  حتى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023”. 

المستندات المطلوبة 

  • لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم.
  • صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.
  • إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو علي حساب الصندوق بالبنك الاهلي المصري أو بنك مصر.
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فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

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