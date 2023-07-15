فتح باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية حتى 20 يوليو

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية لقبول دفعة جديدة من الطلاب بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن رابط التقديم في مدرسة الضبعة النووية متاح على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على: http:// exis.emis.gov.eg

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدرسة الضبعة النووية للطلاب المصريين الناجحين فى الإعدادية فى نفس العام، ويشترط ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 260 درجة.

ومن اهم شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية ألا تقل درجات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%، وبالنسبة للطلبة الذين يريدون التقديم في مدرسة الضبعة النووية من محافظة مطروح يشترط حصولهم على شهادة الإعدادية من مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: “يستمر باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية بمدنية الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2023 / 2024 إلكترونيا من جميع محافظات الجمهورية، حتى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023”.

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