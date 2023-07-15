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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كبدة وطعمية.. عمرو أديب يكشف ما يشعر به عقب نهاية حلقته

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

عقب الإعلامي عمرو أديب، على نهاية حلقته الجمعة، قائلا: “الواحد بيوصل للمرحلة دي فى الحلقة ويكون لديه حالة جوع مبرر.. وبيجيلي حالة كدا بكون نفسي فى حاجة سخنة وحاجة أقدر أعض فيها بشكل جيد، شوية كبدة إسكندراني، وممكن جمبري شوارع وممكن طعمية بالبيض”.

وعقب الإعلامي عمرو أديب، على نتيجة مباراة "الاهلي والزمالك" بالدوري المصري أمس، قائلا: إن نتيجة المباراة لم تكن مفاجأة، ولكن عدد الأهداف كانت كثيرة وثقيلة.

وأضاف خلال برنامجه “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr: “هناك فرق بين اللاعب اللي أمه أخدته من إيده وقالته امضي للأهلي.. حسين الشحات إمبارح جاب جونين حلوين”.

الإعلامي عمرو أديب مباراة الأهلى والزمالك الدوري المصري نتيجة مباراة الاهلي والزمالك الحكاية”

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