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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غريزة الأبوة.. أحدث ظهور لـ عمرو وهبه برفقة ابنته.. شاهد

عمرو وهبه
عمرو وهبه

نشر الفنان عمرو وهبه، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي إنستجرام.

 

وظهر عمرو وهبه في الصورة وهو برفقة ابنته وعلق على الصورة قائلا: غريزة:"الأبوبه".

جدير بالذكر ان انتهى من تصوير جميع مشاهد مسلسله الجديد جروب الدفعة  ليتفرغ بعدها لأعماله الجديدة التىيخوضها خلال الفترة القادمة.

مسلسل «جروب الدفعة» هو الجزء الثالث من مسلسل «حكايات» لورشة «مصنع الحكايات» (هاني سرحان)، ويتكونمن 15 حلقة، ويناقش بعض قضايا الشباب وأحلامهم خصوصا في مرحلة ما بعد التخرج.

 «جروب الدفعة» من بطولة شيري عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، صفاءالطوخي، إيمان الشريف، وئام مجدي، سيناريو وحوار عمرو أبوزيد، نسمة سمير، ومحمد علوش، معالجة دراميةوإشراف على الكتابة باسم شرف ودعاء عبدالوهاب، من إنتاج «سينرجي» وإشراف عام حسام شوقي، وإخراج محمدعبدالسلام.

المسلسل عرض أول حكايتين الأولى بعنوان «جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب، أحمد سعيد عبدالغني، حنان سليمان،صفاء جلال، رشا مهدي، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، ومنير مكرم، سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبدالله، معالجةدرامية وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، إخراج منال الصيفي.

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