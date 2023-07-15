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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد 60 ألف طن قمح بالشون والهناجر بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط


أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن تجاوز نسبة توريد القمح بالشون والهناجر حتى الأمس معدل ١٢٩.٩٠% بما يعادل ٦٠٤٠٧ طن و ٩٠ كجم مما يؤكد على  انتظام عملية توريد القمح للشون والصوامع التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ خلال شهر إبريل ٢٠٢٣ .

ومن جانبها أكدت "الدكتورة منال عوض " ان المحافظة تعمل على  انتظام منظومة التوريد والتخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر .

ووجهت " محافظ دمياط " بالتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا .

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ( ٣١٠٠٢) فدان..

انعقاد المقرأة النموذجية بمسجد الدعوة بمدينة دمياط الجديدة

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